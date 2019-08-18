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侯友宜不接新北競選主委 韓國瑜：尊重他以市政為主

2019-08-18 11:56聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨要求15位黨籍縣市長挑大樑擔任各直轄市、縣市總統、立委參選人聯合競選總部主委。不過，新北市長侯友宜昨受訪表示，目前以市政為最大優先，其他的事都不考慮，要好好拚新北市政。

對於侯友宜無法接下新北市總統競選總部的主委。韓國瑜表示，這部分完全尊重每一個縣市長的工作壓力，挑戰有大有小，完全尊重他以市政為主。

新北市長侯友宜昨受訪表示，目前以市政為最大優先，其他的事都不考慮，要好好拚新北市...
新北市長侯友宜昨受訪表示，目前以市政為最大優先，其他的事都不考慮，要好好拚新北市政。記者胡瑞玲／攝影
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侯友宜韓國瑜
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