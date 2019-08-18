韓國瑜日批10公文遭酸 藍議員揭首長公文量背後意義

2019-08-18 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



日前有名嘴爆料高雄市長韓國瑜不批公文，韓反駁稱每天都批10件以上公文後引發中央地方首長比批公文大賽，行政院長蘇貞昌還說每天批的公文堆起來比人高，並意有所指稱首長若怠忽職責、不常在位置上，底下就會走樣；對此，北市議員游淑慧指出，各層級都不想負責或不能負責的重要政策，才會層層往上送。

游淑慧在臉書張貼台北市長柯文哲過去批核的公文，上面寫著「7萬元之差異，寫一堆公文，90億的問題不處理，處理這種事請自己搞定，不要惹我生氣」。

游淑慧也貼文說，什麼公文該給市長、給院長批？各層級都不想負責或不能負責的重要政策，才會層層往上送；若下面先批決了，就不會進市長室。若什麼亂七八糟的公文都往市長室送，會怎樣？柯文哲告訴你「這種事請自己搞定，不要惹我生氣」；而蘇貞昌的「公文等身說」也再次刷新下限觀感。

曾任北市府局處主秘游淑慧也說明市府公文流程中，市長室其實是最後一關，不是第一關；依序應是「科室承辦人—科長—專委—主秘—局長—副秘—秘書長—副市長—市長」，每個層級都能分層批核公文，重要的繼續往上走。

游淑慧表示，公文是先到副市長，副市長沒決行的，才會到市長；不是公文先給市長，市長偷懶不批，丟下去給副市長；邏輯上，只會發生柯文哲那種生氣狀況，每個層級都不批核，公文一直往上丟。