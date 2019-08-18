林濁水酸韓國瑜：國政團不就是鬼混20年的團隊？

2019-08-18 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜昨天公布國政顧問團名單，成員多為前總統馬英九政府時期官員。民進黨新系大老林濁水今天臉書酸韓，過去韓曾說過「過去領導人鬼混二十年」，現在韓國瑜的國政顧問團竟強調是馬英九團隊，怪。