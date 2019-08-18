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陳水扁：被綁手綁腳又封口 恐一邊一國黨選得見笑死

2019-08-18 09:01聯合報 記者林麗玉╱即時報導

獨派政黨「一邊一國行動黨」今天下午舉行新政黨成立大會，台中監獄以政治活動為由，不同意前總統陳水扁出席。扁今天在臉書新勇哥物語質疑，「阿扁不能參選總統，又被綁手綁腳及封口，可能會讓『一邊一國行動黨』選得很難看，黨到時過不了5%二席的門檻，到時阿扁「法律系」變「見笑死」，頭都抬不起來怎麼辦？」他提到，中監禁止他參加成立大會，他將以錄影談話跟全體黨員互勉。

陳批評，他事先被告知未能獲准參加《一邊一國行動黨》8月18日的成立大會，等於被剝奪憲法第14條「人民有集會結社的自由」。他提到，四不原則的這條紅線，從過去的「二不」到「七不」，現在是「四不」，沒有一次是一樣，都是高層決定，但2015年1月5日前，從來沒有保外就醫要簽署不得參加政治與助選活動，不得接受媒體訪問與攝影的切結保證書。誠如邱太三前部長對陳唐山董事長說的，都是高層的決定。

對於「一邊一國行動黨」的誕生，陳也肯定黨只有「黨工」沒有「黨官」，黨魁叫「召集人」，只是「工頭」。他期許「一邊一國台灣國家路」的聲音不再成為絕響。不過陳水扁也遺憾自己對「一邊一國」新政黨的誕生過程，沒能貢獻心力，連幫忙準備產婆斷擠剪刀都沒有，表示自己只能以永遠的澆水園丁、澆水工友自許，更加勤快為「一邊一國行動黨」盡心盡力。

陳提到，有人反對阿扁支持「一邊一國行動黨」，是怕阿扁受到傷害。但2000年選過總統的宋楚瑜再選總統，母雞帶小雞，都有2到3席不分區立委並成立立院黨團。阿扁不能選總統，又被綁手綁腳及封口，可能會讓「一邊一國行動黨」選得很難看，過不了5%二席的門檻，遑論成立黨團至少3席要有100萬政黨票！？到時候阿扁「法律系」變「見笑死」，頭都抬不起來怎麼辦？

中監駁回前總統陳水扁出席「一邊一國行動黨」成立大會申請。圖／聯合報系資料照片
中監駁回前總統陳水扁出席「一邊一國行動黨」成立大會申請。圖／聯合報系資料照片
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圖／擷取自臉書陳水扁新勇哥物語
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一邊一國行動黨陳水扁保外就醫
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