陳水扁：被綁手綁腳又封口 恐一邊一國黨選得見笑死

2019-08-18 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



獨派政黨「一邊一國行動黨」今天下午舉行新政黨成立大會，台中監獄以政治活動為由，不同意前總統陳水扁出席。扁今天在臉書新勇哥物語質疑，「阿扁不能參選總統，又被綁手綁腳及封口，可能會讓『一邊一國行動黨』選得很難看，黨到時過不了5%二席的門檻，到時阿扁「法律系」變「見笑死」，頭都抬不起來怎麼辦？」他提到，中監禁止他參加成立大會，他將以錄影談話跟全體黨員互勉。

陳批評，他事先被告知未能獲准參加《一邊一國行動黨》8月18日的成立大會，等於被剝奪憲法第14條「人民有集會結社的自由」。他提到，四不原則的這條紅線，從過去的「二不」到「七不」，現在是「四不」，沒有一次是一樣，都是高層決定，但2015年1月5日前，從來沒有保外就醫要簽署不得參加政治與助選活動，不得接受媒體訪問與攝影的切結保證書。誠如邱太三前部長對陳唐山董事長說的，都是高層的決定。

對於「一邊一國行動黨」的誕生，陳也肯定黨只有「黨工」沒有「黨官」，黨魁叫「召集人」，只是「工頭」。他期許「一邊一國台灣國家路」的聲音不再成為絕響。不過陳水扁也遺憾自己對「一邊一國」新政黨的誕生過程，沒能貢獻心力，連幫忙準備產婆斷擠剪刀都沒有，表示自己只能以永遠的澆水園丁、澆水工友自許，更加勤快為「一邊一國行動黨」盡心盡力。