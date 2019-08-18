反制境外資金介入選舉 調查局打美女牌製作反賄選短片

2019-08-18 06:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



明年總統及立委選舉白熱化，調查局為宣導境外資金恐介入大選，近來要各外勤處站製作反賄選短片，台北市調查處外事站主打美女牌，派出美女調查官楊姍霓等人飾演不同角色，這群調查官儘管是演藝素人，但演技相當到位，戲劇張力十足，影片還沒「上檔」，已在調查局內部掀起轟動。

楊姍霓的父親是駐奈及利亞代表楊文昇，她自幼隨外交官父親旅居多國，住過7個國家、轉了11次學校，精通英、法語，她看父親辛苦為國工作，立志長大後也要替國家盡一份心力。

去年九合一大選期間，調查局共蒐報39件境外資金干預選舉情資，有14件立案調查，調查局預料，明年二合一選舉，境外資金介入與威脅會更嚴重，因此針對特定的「陸企採購農產品」、「假民調」列為國安蒐報重點。

為反制境外資金介入選舉，調查局廉政處舉辦反賄選宣導短片競賽，外勤處站只要有參與影片製作，就能取得績效核分，第1名可做為官方宣傳影片，由於台北處外事站製作的影片獨具創意，已被當作樣板供各外勤處站參考。

影片中外事站主任朱正聲親上火線，飾演接受中資金援的立委候選人「吳祿勇」，女調查官組員鄭羽書飾演白手套「黃太太」，負責送錢給打點選民，其他女調查官曾婷岳、楊姍霓負責監聽與蒐證賄選情資，組長羅益培負責指揮調度。

影片開頭即有陸方人員打簡訊問吳祿勇，「這次選情如何？有信心嗎？」吳祿勇回應「我們真的非常努力了，但好像還是落後一點」，陸方人員接著回傳，「你今年絕對不能輸，我們會再幫你」，吳祿勇表示，「謝謝，選上之後一定不會讓你們失望。」

吳祿勇因民調過低，指示助理把對岸匯來的錢拿來買票，試圖透過樁腳「黃太太」把錢發給嫁來台灣的外配，但黃太太收錢過程遭全程監控，最後被大批調查官以違反選罷法現行犯逮捕。