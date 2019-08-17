「扁抓回來、蔡關進去」 楊世光：當選總統一定做到

2019-08-17 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



新黨今晚舉行創黨26周年黨慶大會，新黨總統參選人致詞時火力全開砲轟執政的蔡政府，更表示他若當選，一定把陳水扁抓回來、蔡英文關進去，「這兩人是中華民族敗類、台灣政治玷汙者，更是政商勾結的爛政客」。

楊世光說，蔡政府近來頻頻宣傳總預算達到赤字平衡，是因為什麼都沒做，所以理所當然能平衡。談到外交，楊世光指出，外交是看實力，若蔡英文無法體會外交的價值，乾脆把外交部改成移民部，不想當中國人的就花錢送走。

楊世光表示，民主只是一個手段，不該是個信仰，只有吃飽吃好才會有精神自由，但台灣卻把它變成一種信仰跟價值觀，本末倒置。至於為何參選，楊世光表示，參選總統並不是為了一己之私，是為台灣、中華民國做出新選擇。他說，若當選一定把陳水扁抓回來、蔡英文關進去，「這兩人是中華民族敗類、台灣政治玷汙者，更是政商勾結的爛政客」。