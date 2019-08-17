「扁抓回來、蔡關進去」 楊世光：當選總統一定做到
新黨今晚舉行創黨26周年黨慶大會，新黨總統參選人致詞時火力全開砲轟執政的蔡政府，更表示他若當選，一定把陳水扁抓回來、蔡英文關進去，「這兩人是中華民族敗類、台灣政治玷汙者，更是政商勾結的爛政客」。
楊世光說，蔡政府近來頻頻宣傳總預算達到赤字平衡，是因為什麼都沒做，所以理所當然能平衡。談到外交，楊世光指出，外交是看實力，若蔡英文無法體會外交的價值，乾脆把外交部改成移民部，不想當中國人的就花錢送走。
楊世光表示，民主只是一個手段，不該是個信仰，只有吃飽吃好才會有精神自由，但台灣卻把它變成一種信仰跟價值觀，本末倒置。至於為何參選，楊世光表示，參選總統並不是為了一己之私，是為台灣、中華民國做出新選擇。他說，若當選一定把陳水扁抓回來、蔡英文關進去，「這兩人是中華民族敗類、台灣政治玷汙者，更是政商勾結的爛政客」。
黨慶也發表新黨版的「一國兩制台灣方案」，主張包括兩岸和平統一，並尊重各自政經制度與生活方式；和平統一後，聯合國中國代表團納入台灣代表，維持台灣多黨競爭的選舉制度，但不容許「台獨」分裂活動；兩岸既已結束政治對立，台灣自當縮小軍事編制，停止對美軍購；繼續推進兩岸「共寫史書、共享史料」，客觀呈現國共兩黨及兩岸同胞對中華民族復興的貢獻，共同傳承中華兒女的光榮歷史；並承諾恢復台灣原軍、公、教人員被剝奪的權益等八大點。
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