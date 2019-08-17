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國民黨三重立委誰選 「朱立倫鬆口讓江俊霆參選」

2019-08-17 22:24聯合報 記者王敏旭／新北報導

新北民政局前局長江俊霆仍是國民黨參選三重立委的可能人選。 圖／翻攝江俊霆臉書
新北民政局前局長江俊霆仍是國民黨參選三重立委的可能人選。 圖／翻攝江俊霆臉書
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國民黨新北立委第3選區遲遲未推出人選，前議員金介壽建議推出前市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋參選。黨部主委李乾龍說，朱立倫鬆口讓子弟兵江俊霆參選，目前等朱訪美返台後繼續討論。

新北市黨部原屬意前立委朱俊曉參選，但朱專注經商婉拒；後來希望市議員蔡明堂出征，但蔡的意願也不高。

李乾龍原定本月12日與黨主席吳敦義會面，討論新北第3選區（三重103里）立委人選，但當天國民黨前中評委、湧蓮寺主委陳宏昌語出驚人批韓挺英，導致會面延期，李乾龍和吳敦義會面因而延誤1周。

今年三重立委補選迄今，新北前民政局長江俊霆都是討論人選之一，外傳他參選須等前市長朱立倫點頭。

李乾龍表示，與吳敦義見面延期，現在朱立倫已經鬆口，等朱出訪美國後返台，將會和朱及江俊霆最終確認，如果江俊霆仍不參選，可能會與無黨籍市議員李翁月娥合作。

不過江俊霆受訪表示，他確實有接到李乾龍的徵詢電話，但他並沒有參選的意願，也沒有參選的機會。

金介壽日前表示三重選區應該由周錫瑋、朱立倫參選，因為三重過去都是他們的轄區，也都曾付出，其中朱立倫參選有更大勝算，但這2人若都不願意選，他將投入參選立委。

另外坊間也有人建議由前立委吳育昇回鍋，認為2004年吳育昇在三重插旗，後來被本土派擠到淡水。今年吳育昇爭取在第1選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）參選，但初選被新秀洪孟楷擊敗。

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