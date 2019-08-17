郁慕明籲政黨票投新黨「三隻獅子，勝過立院一群綿羊」

2019-08-17 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



新黨今晚舉行創黨26周年黨慶大會，會中宣布新黨版的「一國兩制台灣方案」。黨主席郁慕明認為現狀就是一國兩制，主張兩岸未來應該和平統一。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

新黨今晚舉行創黨廿六周年黨慶大會，發表新黨版的「一國兩制台灣方案」，包括主張兩岸和平統一，尊重各自政經制度與生活方式；和平統一後，聯合國中國代表團納入台灣代表，維持台灣多黨競爭的選舉制度等。新黨黨主席郁慕明也呼籲，明年大選政黨票投新黨，讓新黨進立院帶頭衝，他形容新黨提名人選極具戰力，「三隻獅子，絕對勝過立院裡的一群綿羊」。

新黨黨慶以「沒有統一的聲音，就不是民主自由的台灣」、「沒有統一的聲音，就沒有和平繁榮的台灣」為二大訴求，表達民主台灣不應限縮統一的主張，更不應避談台灣前途何去何從的重大問題。

郁慕明表示，一中有什麼不對？「一個中國」不等於中華人民共和國，也不等於中華民國，而是兩岸同胞共同締造統一的中國。郁慕明說，如今已是2019年，然而兩岸政治對立不但未解，甚至在總統蔡英文三年多來執政下更加惡化，台灣如再不思解決之道，繼續坐井觀天、喊獨自爽，下一代必將陷入危險境地，對台灣絕對是災難。

郁慕明指出，現在民進黨、國民黨都以不接受香港模式為由，把一國兩制妖魔化，完全是刻意誤導，混淆視聽，香港的地位，本來就和台灣不同。郁說，香港是由英國殖民地回歸中華人民共和國，但兩岸則是中國內戰遺留的問題，雙方本來就都是中國，用「香港模式」框限兩岸一國兩制的內涵，才是自我矮化。

新黨表示，總統蔡英文曾在2016年向大陸喊話「再給點善意」，言下之意，蔡也清楚大陸已給過不少善意。新黨指出，蔡正在進行「不講台獨」的「台獨」，執行「偷樑換柱」、「偷天換日」的危險遊戲，兩岸關係惡化至此，彼此能談判的空間，已經愈來愈小；走向戰爭的機率，正在不斷升高。因此，在這攸關台灣前途的險峻時刻，提出對「一國兩制台灣方案」的倡議。

新黨版「一國兩制台灣方案」主張包括兩岸和平統一，並尊重各自政經制度與生活方式；和平統一後，聯合國中國代表團納入台灣代表，維持台灣多黨競爭的選舉制度，但不容許「台獨」分裂活動；兩岸既已結束政治對立，台灣自當縮小軍事編制，停止對美軍購；繼續推進兩岸「共寫史書、共享史料」，客觀呈現國共兩黨及兩岸同胞對中華民族復興的貢獻，共同傳承中華兒女的光榮歷史；並承諾恢復台灣原軍、公、教人員被剝奪的權益等八大點。

郁慕明表示，新黨要做指引台灣方向的北極星，為下一代開創新天地，呼籲在明年大選政黨票投新黨，讓新黨進立院帶頭衝，他形容新黨提名人選皆極具戰力，「三隻獅子，絕對勝過立院裡的一群綿羊」。