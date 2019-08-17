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香港若遭鎮壓 德媒：台灣親北京候選人將落敗

不能參加一邊一國黨成立 扁怒：還有誰受此剝奪限制

2019-08-17 20:54聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

「一邊一國行動黨」明（18）日下午將在台大校友會館舉辦成立大會，前總統陳水扁向台中監獄申請前往參加，台中監獄認定此活動行程具有政治意涵，不同意扁北上參加，陳水扁今天晚間在臉書貼出中監的函文，怒問除了他受到這樣的剝奪與限制，還有誰受到這種限制？

陳水扁在臉書發文表示，中監不准他參加「一邊一國行動黨」成立大會，理由是該活動行程具有政治意涵，前往參加顯然與保外期間不得從事政治及及選舉造勢活動之應遵守事項相悖。

他怒問：「請問，除了阿扁受到這樣的剝奪與限制還有誰？如果扁案不是政治，什麼是政治？！」

事實上，陳水扁昨天就在臉書發文說「事先被告知未能獲准參加一邊一國行動黨8月18日的成立大會」，他將以錄影談話方式跟全體黨員互勉。他並恭喜「一邊一國行動黨」誕生，肯定這個新政黨只有「黨工」沒有「黨官」，黨魁叫「召集人」，只是「工頭」，期許「一邊一國台灣國家路」的聲音不再成為絕響。

扁覺得遺憾的是「一邊一國」新政黨的誕生過程他沒能貢獻心力，連幫忙準備產婆斷擠剪刀都沒有，只能以「永遠的澆水園丁」、「澆水工友」自許，更加勤快為「一邊一國行動黨」盡心盡力。

台中監獄不同意保外就醫的前總統陳水扁參加「一邊一國行動黨」成立大會，扁怒問除了他...
台中監獄不同意保外就醫的前總統陳水扁參加「一邊一國行動黨」成立大會，扁怒問除了他受到這樣的剝奪與限制，還有誰！圖／翻攝陳水扁臉書
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