主張恢復軍公教權益 新黨版「一國兩制台灣方案」曝光
新黨今晚舉行創黨26周年黨慶大會，會中宣布新黨版的「一國兩制台灣方案」，內容共八大點，包括主張兩岸和平統一，尊重各自政經制度與生活方式；和平統一後，聯合國中國代表團納入台灣代表，維持台灣多黨競爭的選舉制度，但不容許「台獨」分裂活動；縮小軍事編制，停止對美軍購，並承諾和平統一後，台灣原「軍、公、教」人員被剝奪的權益應予恢復等。
新黨表示，總統蔡英文曾在2016年向大陸喊話「再給點善意」，言下之意，蔡也清楚大陸已給過不少善意。新黨指出，蔡正在進行「不講台獨」的「台獨」，執行「偷樑換柱」、「偷天換日」的危險遊戲，兩岸關係惡化至此，彼此能談判的空間，已經愈來愈小；走向戰爭的機率，正在不斷升高。因此，在這攸關台灣前途的險峻時刻，提出對「一國兩制台灣方案」的倡議。新黨版的「一國兩制台灣方案」全文如下：
一、 兩岸和平統一，尊重各自政經制度與生活方式，統一後共同的國號、國旗由雙方政治協商決定。我們建議，國號直稱「中國」，並考慮由兩岸共組協商機構，處理兩岸間政治安排的事務。
二、 和平統一後，聯合國中國代表團納入台灣代表。聯合國主導之各項會議、機制、公約、活動，以及以主權國家為成員條件的國際組織，通過兩岸協商認可的方式，安排台灣參與。其它非政治性的國際經貿、體育等組織，台灣可單獨加入。
三、 和平統一後，維持台灣多黨競爭的選舉制度，但不容許「台獨」分裂活動。應充分理解兩岸長期對立造成的疏離，開導統一前被「台獨」勢力誤導的一般民眾，耐心謀求心靈契合，但對主導「台獨」勢力、分裂國家的各界人士，必須追究其責任。
四、 和平統一後，兩岸既已結束政治對立，台灣自當縮小軍事編制，停止對美軍購，省下經費用於社會福利及經濟建設，將台灣打造成非戰之區、和平之島。
五、 和平統一後，台灣原「軍、公、教」人員被剝奪的權益應予恢復，承諾的待遇應予保障。兩岸形成共同市場，幫助台灣融入國際經貿整合，扶助台企加入「一帶一路」，共享發展機遇。
六、 和平統一後，台灣與大陸以不同政經制度治理，但台灣同胞可按大陸法規參與大陸的政治運作，亦可參加中央層級的治理人才甄選。
七、 和平統一後，台灣各領域菁英在國際賽事獲獎者，比照大陸標準，享受同等獎勵。
八、 和平統一後，繼續推進兩岸「共寫史書、共享史料」，客觀呈現國共兩黨及兩岸同胞對中華民族復興的貢獻，共同傳承中華兒女的光榮歷史。
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