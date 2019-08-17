主張恢復軍公教權益 新黨版「一國兩制台灣方案」曝光

2019-08-17 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



新黨主席郁慕明。 聯合報系記者陳正興／攝影 分享 facebook

新黨今晚舉行創黨26周年黨慶大會，會中宣布新黨版的「一國兩制台灣方案」，內容共八大點，包括主張兩岸和平統一，尊重各自政經制度與生活方式；和平統一後，聯合國中國代表團納入台灣代表，維持台灣多黨競爭的選舉制度，但不容許「台獨」分裂活動；縮小軍事編制，停止對美軍購，並承諾和平統一後，台灣原「軍、公、教」人員被剝奪的權益應予恢復等。

新黨表示，總統蔡英文曾在2016年向大陸喊話「再給點善意」，言下之意，蔡也清楚大陸已給過不少善意。新黨指出，蔡正在進行「不講台獨」的「台獨」，執行「偷樑換柱」、「偷天換日」的危險遊戲，兩岸關係惡化至此，彼此能談判的空間，已經愈來愈小；走向戰爭的機率，正在不斷升高。因此，在這攸關台灣前途的險峻時刻，提出對「一國兩制台灣方案」的倡議。新黨版的「一國兩制台灣方案」全文如下：