黃智賢：香港三百多萬人擁外國籍 舉世少見的存在

2019-08-17 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



資深媒體人黃智賢。聯合報系資料照 分享 facebook

政論節目主持人黃智賢在臉書貼文談香港，就香港的幾個事提出看法。她認為，香港的存在，是舉世少見的存在方式。

首先，她表示，香港的貧富差距非常嚴重。是一個赤裸裸的資本主義。地皮昂貴，居住條件差。這是她從小在台灣就聽聞的事。香港房價狂飆，是從1970年代開始，並不是97回歸之後。97回歸前，還經歷一次房產拋售，然後再度狂飆。

她說，房價問題，是一個嚴重的民生問題，也會影響社會的穩定和進步。但房價問題，舉世幾個大城市都很嚴重。倫敦，東京，紐約，舊金山，巴黎，都各自有讓人頭痛的居住問題。但並沒有因為房價問題，而改變國族認同。因為房價高而反對一國兩制， 這實在讓人匪夷所思。因為97之前，房價和貧富差距，也是一樣的狀況啊 !

其次，她表示，在英國殖民香港的100多年間，香港港督，都是英國女皇指派的英國人。香港人哪有選舉領導人的一絲一毫權力 ?交還香港之前，港英政府才開始少量的讓市民選舉議員。那，為什麼香港人和國際社會，不曾站出來，要求英國政府給香港人選舉權？為什麼？為什麼97之後，香港開始擁有比較全面的選舉制度，卻反而被批評是鳥籠民主？

接著她指出，香港是中國的領土，但香港800萬不到的永久居民，有300多萬人擁有外國國籍，而沒有中國國籍。這些香港永久居民，無疑擁有香港居民一切的政治權力。但，他們同時身為美國或大英國協國家的國民。那麼，他們自然而然，在心理上覺得距離中國遙遠，覺得英美近。

黃智賢說，同時身為外國公民和香港居民，他們要怎麼處理香港是中國領土這個事實呢 ?這一個先天上奇特的社會結構，確實使香港在97回歸後，很難大刀闊斧改革。一個社會，有40%的選民，同時有外國籍，要怎麼調和，也確實有絕大的難度。

第四也是最後她表示，殖民地回歸母國之後，要經歷漫長痛苦地去殖民化過程。要改變殖民地人民的國族認同。還要在奇特的選民結構下經營市政。這真的很難。希望香港人不要妄自菲薄，要有耐心。祝福香港。