蘇貞昌稱批公文比人高 費鴻泰諷：私菸案公文看到沒？

2019-08-17 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌酸高雄市長韓國瑜，他批的公文堆起來都比一個人還高，常常早上7點多出門，弄到很晚才回家。國民黨立委費鴻泰今在臉書表示，忍不住想請問如此認真的蘇院長，在批閱這堆比人高的公文裡，不知道有沒有看到財政部關務署將走私香菸解釋為「擅自移動貨物」，僅輕罰華航15萬的這份公文?

費鴻泰說， 依菸酒管理法第45條規定，海關沒入私菸每條應處罰500元以上、5000元以下罰鍰，華航9800條私菸，依法至少應處罰1000萬元罰鍰，但財政部僅援引海關緝私條例第35條規定，將私菸行為解釋為「擅自移動貨物」。

費鴻泰指出，財政部雖然回應，15萬元罰鍰是先針對華膳空廚違反保稅菸品管理行為作處罰，不代表調查裁罰至此已結束。然而，私菸案調查至今避重就輕，也難怪此次財政部被認為要輕縱華航。

費鴻泰說，蘇貞昌提到，公文雖然分層批核，但是首長還是有很多要裁示、提醒的地方；如果首長緊盯，下面的主管就不敢怠忽，整個團隊就會上緊發條。不知道財政部關務署將走私香菸解釋為「擅自移動貨物」的這份公文，是因為作為首長的蘇院長批閱的公文太多沒看到？是看到了沒處理？