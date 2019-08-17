高度期待！名醫李茂盛拱民進黨徵召林飛帆戰沈智慧

2019-08-17 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



總統蔡英文今到台中「辣台派開講」，不孕症名醫、台中小英之友會長李茂盛說，台中第五選區立委選舉，希望民進黨副秘書長林飛帆出征，挑戰國民黨立委沈智慧，只要林飛帆來，對中台灣的總統、立委選情都能掀起旋風。對此沈智慧回應，她努力跑基層，不過問其他黨的安排。

民進黨布局台中市立委選舉，目前只剩下第五選區北區、北屯人選未定，該選區是現任市長盧秀燕的立委根據地，綠營基層憂心忡忡，盼黨中央快決定人選，基層拱林飛帆出馬，無黨籍立委洪慈庸也建議時代力量邱顯智來選。

李茂盛除了是婦產科名醫，他也是台中市小英之友會長，他也是蔡英文台中競選總部後援會的總會長，在中部綠營政壇的分量十足。他今天參加辣台派開講後，呼籲林飛帆來台中選立委。

李茂盛說，林飛帆出來選，會帶動台中總統、立委選情，掀起林飛帆旋風，因為林的口才、問政能力強，他拜訪台中政壇、中間選民，大家都對林飛帆高度期待，希望他親自出馬參選。

李茂盛說，綠營基層都期盼林飛帆來，目前競選組織安排林擔任青年部主任，但他來台中選立委，可以帶動中部選情，比起當青年部主任的任務更重要；他分析台中是喜新厭舊的城市，升格直轄市後，迄今市長都沒連任，新人來可以帶動潮流。