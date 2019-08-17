吳釗燮出席太平洋島國論壇 與美內政部長場邊晤談

2019-08-17 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



第50屆太平洋島國論壇昨天落幕，外交部長吳釗燮今日在推特表示，會議期間和美國美國內政部長柏恩哈德（David Bernhardt）有一場很棒的場邊晤談，「大家齊心協力，以達成更多自由與開放」。

吳釗燮除率團出席太平洋島國論壇外，也參與其相關活動，包括第27屆「臺灣/中華民國與PIF國家對話會議」等。吳釗燮在會中表示，台灣在今年七月，與太平洋島國論壇秘書處簽署了新一輪的合作協議，持續資助參與國家獎學金、區域組織發展計畫，以及補助小島國選派官員赴太平洋區域組織實習等計畫。

吳釗燮表示，我國去年成功安排專科醫療團，赴6個參加太平洋島國論壇的友邦，提供診療服務，成效良好。我國友邦也對台灣提供的協助表示感謝與肯定，並盼未來持續在醫衛領域與我國密切合作，深化雙邊友好邦誼與合作關係。

吳釗燮今日上午也在推特表示，出席太平洋島國論壇時，與美國內政部長柏恩哈德進行了一場精彩的場邊晤談，大家齊心協力，以達成更多自由與開放。