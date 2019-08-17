民進黨開條件勸退？柯文哲未否認

2019-08-17 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲在今天播出的東森財經新聞台節目《楷道論政》專訪中，仍砲打中央，包括前瞻計畫和2025非核家園重大政策。另外，主持人問柯，傳聞有人帶話給柯，包括勸退、「這次不要選、下次換你選總統」，對此，柯文哲並未否認，柯說，很多啦，什麼「小英之友會」再交給你，但他是看過很多生死的人，聽一聽，又怎樣。

柯文哲說，基隆河谷交通整合計畫，這我就有問題，汐止民生線、台鐵優化、基隆輕軌、北宜直鐵、高鐵到宜蘭 ，這5個每個都有道理，但合起來沒道理。他要求去交通部，「但每一條後面都有選票」，中央都不願意處理。

柯說，他常看到這種局面，很多前瞻計畫他也不太贊成錢這樣用，隨著無人車進展，6000億軌道計畫效能會很差，只要有讀書、研究，很多他都有意見。包括2025完全非核家園，這代價太大了，費要變多少要明講，燒天然氣比較乾淨，「廢話!我也知道」，但現在每一度是差0.8元，到2025是每一度差1.1元，如果堅持天然氣要占50%，電價是要上漲。

柯文哲還說，對於中國好聲音事件，是商業演出，關台北市長什麼事，卻被抹黑抹紅，他一直不想要抖出來，那天台北市警察被調1600名去圓山保護小英，因民進黨開全代會，中國好聲音事件，只能派去台大20名警察，警察還不能校園，發生打架，但警察都被抽光了，調去民進黨的黨慶。

柯文哲被問到，聽說蔡英文當主席時，提出一個非常好的條件 ，「希望你不要做現在做的這件事」包括駡她、組黨、選總統，真有此事？是什麼條件？柯文哲說，他們之間有很多朋友，到底是朋友意見，還是小英直接授意，他不願意去猜。

柯說，但這好像他講的，「什麼你做一任、我再做一任」但有讀歷史的人，當年李登輝也答應和林洋港一樣 ，政治人物常是他願意，旁邊扛轎的不願意，有什麼用。

主持人追問，是有人帶話，「這次不要選、下次換你選總統？」柯說，很多啦，什麼「小英之友會」再交給你。另談到到總統大選，柯文哲被問到，如果是蔡英文、韓國瑜、柯文哲對上 ，會不會贏？柯說，比較難的是，蔡英文畢竟是現任，有5%優勢，但很精確的計算，連賴清德都被她幹掉，所以不要太高估自己。