香港矛盾 蔡正元：黑衣人蒙面非黑道 白衣人不蒙面卻是

2019-08-17 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



國民黨前立委蔡正元。 聯合報系資料照／記者王宏舜攝影 分享 facebook

中國國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書貼文說，香港可能是全世界最矛盾的地方，香港有世界最進步的金融市場，卻有著最落後的土地制度；香港人反對公屋制度，卻又抱怨公屋不足。

他列舉一長串的矛盾現象說，香港不喜歡北京干涉，但最喜歡攻擊北京的不是；香港不敢批評英國統治階級，卻最喜歡批判中國領導階層；香港以前沒有批評英國的自由，但有批評中國大陸的自由，香港現在害怕失去批評中國大陸的自由，所以認為香港會失去自由。

他說，香港以前沒有組黨自由，卻號稱最自由的殖民地，現在有了組黨自由，卻自稱失去政治自由；香港以前低頭面對英國總督沒有人敢爭取總督民選，現在可以選舉特首，卻宣稱失去既有的民主。

更矛盾的是，他說，香港自稱司法非常進步，但香港人在大陸或台灣殺人放火，只要能逃回香港通通無罪；香港反對大陸審判香港罪犯，卻自己也不願自行審判；香港黑衣人蒙面自稱不是黑道，但不蒙面的白衣人反成黑道。

蔡正元指出，香港住著世界密度最高的中國人，卻有三分之一持有外國籍，且無中國籍，也是世界上外國籍擔任公務員比例最高的地區，讓人搞不清楚香港現在是中國的特區還是外國的特區。

他說，要瞭解香港真的不容易，可能連香港人都不瞭解自己，這種「香港矛盾」實在很奇妙。