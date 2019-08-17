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滿滿昌粉卻救不了時代力量？ 大數據告訴你誰才是戰犯

滿滿昌粉卻救不了時代力量？大數據告訴你誰才是戰犯

2019-08-17 15:21聯合新聞網 網路溫度計提供

立委林昶佐、洪慈庸接連退出時代力量，時力路線矛盾造成黨內重大危機，而立委黃國昌的...
立委林昶佐、洪慈庸接連退出時代力量，時力路線矛盾造成黨內重大危機，而立委黃國昌的揭弊英雄光環，到底有沒有帶動時代力量的支持度呢？聯合報系資料照
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立委林昶佐洪慈庸接連退出時代力量，時力路線矛盾造成黨內重大危機，而立委黃國昌的揭弊英雄光環，到底有沒有帶動時代力量的支持度呢？小編透過網路聲量來分析！

時代力量邁向崩解之路？先是立委高潞・以用因補助爭議遭開除黨籍，接著聲請假處分力抗開鍘；時力的創黨黨員立委林昶佐宣布退黨後，黨主席邱顯智因為擺不平黨內路線爭議請辭，沒想到13日連立委洪慈庸也宣布退黨，時代力量立委瞬間只剩黃國昌和徐永明，以及黨籍尚有爭議的高潞・以用！這也讓不少網友驚呼，時代力量真的變時代的眼淚了...

時代力量裂解　路線無共識是最大致命傷

時代力量立委洪慈庸宣布退黨，表示沒感受到黨內要處理路線分歧的問題，退黨後將以無黨...
時代力量立委洪慈庸宣布退黨，表示沒感受到黨內要處理路線分歧的問題，退黨後將以無黨籍的身分參選立委。記者曾吉松／攝影
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洪慈庸強調退黨主要原因，是無法感受到黨內有要積極處理路線問題，都在內耗。時力台北市松信立委參選人陳雨凡則發文痛批：「黨內裂解，黃國昌要負最大責任。到底2020要不要支持總統蔡英文？與民進黨地方選區衝突該如何協調，完全沒有共識，大家因為尊重黃國昌，所以一直等待，壞了黨內民主程序。」事實上，時代力量的路線分歧問題，就如同壓力鍋不斷累積，爆發開後造成致命性的崩盤。

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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢分析，從5月1日到8月13日，跟時代力量有關的聲量有170643筆，聲量的高峰就是林昶佐退黨的當天，有25984筆；接著就是洪慈庸退黨的13日，有17259筆。

從這三個多月來的聲量高峰可以發現，時代力量的重要問政成績－同婚法案雖然三讀通過，不過聲量卻不敵黨內危機、路線分歧爭議。從七月開始，就可以發現基層支持者開始焦慮，包括最初時代力量說不排除自提總統人選，到後來黨員連署支持蔡英文，吳錚寫萬言書要時代力量與民進黨合作等，最終爭議引爆，林昶佐和洪慈庸退黨。

小黨困境！耕耘地方與不分區的矛盾大對決

黃國昌認為時代力量應該和民眾站在一起，因此靠著揭弊、無差別砲轟監督執政黨，讓人民...
黃國昌認為時代力量應該和民眾站在一起，因此靠著揭弊、無差別砲轟監督執政黨，讓人民有感，藉此衝高政黨票拚不分區立委席次。聯合報系資料照
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黃國昌認為時代力量應該和民眾站在一起，因此靠著揭弊、無差別砲轟監督執政黨，讓人民有感，藉此衝高政黨票拚不分區立委席次，甚至要派服務處主任選汐止區立委；不過林昶佐、洪慈庸則認為民代要深耕地方，經營基層，好好拚地方選舉，時代力量應該以打倒國民黨、捍衛台灣主權為主要目標。最後林昶佐和洪慈庸選擇退黨，兩人與黃國昌切割，希望讓時代力量的路線不再矛盾。

因此有不少人認為，時代力量分崩離析，黃國昌是最大戰犯。這也讓地方、不分區兩路線的人激化更深，陳雨凡在洪慈庸退黨的第一時間就批黃國昌，隔天黃國昌也回嗆陳雨凡：「我覺得很可笑，這樣她票會比較多嗎？」。

陳雨凡14日更直接挑明，黃國昌路線就是犧牲區域的路線，自己無法接受這樣的處理方式，要不要退黨，會努力到最後一刻釐清路線為止。

小黨在每次地方型選舉，就會面臨到與大黨整合難題。以時代力量來說，若民進黨不禮讓，等於是大小綠瓜分票源，派誰選都是場硬仗。但若民進黨自己就有優秀人選，又何必禮讓？國民黨議員徐巧芯也舉了自己的松山信義選區為例，有意參選立委的民進黨議員許淑華在地方耕耘許久，泛藍泛綠的票源都有，要談整合，為何不是時力的陳雨凡禮讓許淑華呢？最後很可能，時力只能拚綠營的艱困選區。時代力量若沒有除了「打倒國民黨」以外的核心價值，更難走得長遠。

一人毀全黨？黃國昌是英雄還是戰犯

黃國昌問政犀利，進入立法院後多次電爆官員、揭發弊案，包括普悠瑪事件、實價登錄、菸捐爭議和私菸案都令民眾印象深刻，大砲型性格更被封為「立院戰神」，也累積不少「昌粉」。黃國昌賣力揭弊、監督執政黨，也不願意被貼上「小綠」標籤，獨行俠風格卻反而讓黨內同志為難。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》來看黃國昌和時代力量的聲量趨勢，這半年與黃國昌有關的聲量就有613681筆，遠多過時代力量的336010筆。黃國昌的聲量高峰包括3月19日審《道交條例》，但上午十點半副院長蔡其昌就宣布休息，讓黃國昌開直播痛批「防治酒駕可以這樣打假球嗎」，當天有33798筆；6月23日黃國昌和館長舉辦反紅媒大遊行，有33451筆，近期黃國昌踢爆的國安局私菸案，延燒多日更讓不少人丟官。

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昌粉完全不等於時力粉！

交叉分析時代力量和黃國昌的聲量圖，可發現黃國昌創造不少話題，但卻和時代力量的聲量高點低度相關，黃國昌帶動不少輿論議題，卻無法讓民眾對於時代力量有更多關注和支持。即使靠著強力問政累積不少昌粉，但從聲量趨勢就可以發現，昌粉完全不等於時力粉，黃國昌個人英雄光環無法轉移，兩者早就分道揚鑣。

和黃國昌形成明顯對比的，就是林昶佐和洪慈庸。比較時代力量、洪慈庸和林昶佐的聲量趨勢，就可看出近半年洪慈庸和林昶佐的聲量都低於時代力量，洪慈庸有134312筆，林昶佐則有136616筆。除了聲量差異不大，議題的高峰也較為相關，包括退黨、與民進黨的提名整合問題、同婚法案的通過，聲量的走勢並未互相背離。

從時代力量、黃國昌、林昶佐和洪慈庸的交叉聲量圖，就可以發現路線爭議造成內鬨跡象早有可循，在沒有人願意當砲灰的情況下，小黨泡沫化、分道揚鑣是遲早的事。

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