影／捕獲野生小英 大啖逢甲蒸餃、酸辣湯美食

2019-08-17 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



捕獲野生小英總統！蔡英文總統今天台中行程趴趴走，中午秘密到台中知名逢甲商圈大啖平民美食，到吉蜂蒸餃店內內用蒸餃、酸辣湯還有各式台式小菜，胃口相當不錯。

總統蔡英文在文華街上的吉蜂蒸餃內用，同桌還有立法委員洪慈庸、張廖萬堅、議員陳柏惟、前市議員張雅旻等人陪同。

店家工作人員表示，蔡總統胃口不錯，吃了一籠蒸餃、一碗酸辣湯，還大啖台式泡菜、海帶等小吃，並與大家話家常，隨後在牆面上簽名、合照，很親切。