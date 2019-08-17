蔡英文：今年是台灣投資大爆炸的開始

2019-08-17 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



蔡英文總統今中午到台中市西屯區福壽宮參拜，立委張廖萬堅陪同，受到熱烈歡迎。蔡總統說，今年是台灣投資大爆炸的開始，主計處公布今年第二季經濟成長率2.42，居於亞洲四小龍第一名，預估全年上看2.46。

蔡英文今天上午參觀台中工業區般若科技，並且到西屯何厝莊信仰中心福壽宮參拜；蔡英文隨後前往逢甲夜市吃小吃，下午參加小英之友會舉辦的辣台派開講，並出席同濟會社團活動。

蔡英文到福壽宮參拜，湧入上百名民眾，蔡開口致詞時開始下大雨，支持者熱情喊凍蒜，蔡英文說「雨下這麼大，大家還在聽我講話、跟我見面，我很感謝」。蔡英文強調，「有蔡英文當總統，不必擔心主權問題，一定固牢牢」。

蔡英文說，蔡英文政府很認真工作，為台灣打下好的基礎，台中市的執政者與中央不同政黨，但台中的需要中央全力支持，尤其台中現階段最需要交通建設，她特別找前市長林佳龍當交通部長，最能符合台中的需要。

蔡英文說，主計處公布數字，經濟成長率要往上修正，很多人預期今年無法保2，但第二季已經達到2.42，預估第三、四季會更好，全年經濟長率上看2.46，位居亞洲四小龍第一名；大家都說台灣經濟發展在四小龍最後一名，經過三年努力，今年第二季已經成為四小龍之冠。

蔡英文說，台灣經濟平穩成長，因為現在投資很多，台商回台投資，1到8月已累積5400多億元，全年可達到7到8000億；在地企業投資也擴大，外商投資也增加，今年是台灣投資大爆炸的開始，帶動經濟成長，創造優質的就業機會。