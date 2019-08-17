親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
國民黨整合困局
暴雨肆虐中南部
政治
軍事
綜合

花蓮11時20分規模3.3有感地震 最大震度5級

「大家一起乖」是騙個資 乖乖粉絲慌了：快刪文

韓國瑜反擊黃光芹賴坤成 委律師下周到北檢提告

2019-08-17 11:55聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市長韓國瑜昨天由競選總部聲明，資深媒體人黃光芹、前立委賴坤成多次在大眾媒體及公開場合汙衊他，發表毫無事實憑據之言論，向黃、賴提出最強烈的抗議，並決定委託律師提告。韓國瑜總部發言人何庭歡今天表示，律師預計下周到北檢提告。

韓國瑜競選總部昨天表示，過去韓國瑜市長秉持著「愛與包容」的原則，不願一遇到選舉只有造謠、抹黑、謾罵的攻擊行為，也不樂見政治人物用按鈴申告等法律行動，造成國家社會資源的負擔，對於外界惡意中傷盡可能一笑帶過，畢竟有時候認真就輸了。這段時間以來，台灣珍貴的言論自由已經被過度濫用，有心人士藉由黑化韓國瑜來滿足各種目的，利用善良的退讓當成恣意妄為的武器，讓韓國瑜競選總部決定不再忍耐，對受傷害的市長親友也是一種保護。

韓總部委託的律師認為賴坤成從事政治活動多年，知悉政治人物利用媒體、網路散播言論，散布力較為廣泛、強大，在發表言論之前，理應盡較高之查證義務及善意篩選，卻仍舊散播不實謠言，已涉犯妨害名譽等罪。

韓總部表示，黃光芹明知其發言將透過電視或臉書等傳播媒體，仍多次公然辱罵、誹謗，導致台灣民眾對國民黨2020年總統候選人所應有之人格及名譽產生質疑，並給予負面評價，已嚴重詆毀韓國瑜市長名譽，顯具有誹謗之客觀行為及主觀故意，已涉犯妨害名譽等罪。

韓國瑜總部表示，「溫良恭儉、再也不讓」不是心境上的轉換，是對於現今抹黑環境的不滿，黃光芹、賴坤成應公開澄清道歉，並呼籲大眾立即停止不負責任之不實言論，否則將持續採取法律行動，以正視聽，遏止社會歪風。

2020選舉
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

郭柯王未破局？柯文哲：怎麼做對台灣好比較重要

2019-08-17 11:15

被韓國瑜提告 頼坤成：我講他在北農的事，哪件非事實

2019-08-17 10:58

影／韓國瑜遭國家機器打壓？蔡英文：我們不會做這種事

2019-08-17 11:55

副手兼閣揆是分贓？ 柯文哲改口：台灣不喜政治分配

2019-08-17 11:02

【重磅快評】獅子。老虎。狐狸 新說台北寓言

2019-08-17 10:06

柯文哲立委名單 學姊沒前十…原來又在算計年輕人

2019-08-17 09:00

獨／找到人啦！韓國瑜的高粱酒原來是他送的

2019-08-17 08:21

韓國瑜被黑政治獻金買酒 陳清寶：我送的酒

2019-08-17 00:38

柯文哲爆料：郭說當一任 找我當副手

2019-08-17 00:16

喬不攏…郭柯王 周日同框破局

2019-08-17 00:04

綠議員檢舉收韓營2千萬宣傳費有無違法 潘恒旭：歡迎

2019-08-16 22:51

吳郭會！ 郭台銘：不預設立場也無任何承諾

2019-08-16 21:42

麻將、喝酒風波不斷 李佳芬怒斥：這群吳子嘉們

2019-08-16 21:37

不再愛與包容 韓競總：委託律師提告黃光芹、賴坤成

2019-08-16 21:25

談吳郭會 郭台銘：不預設立場也沒有任何承諾

2019-08-16 20:35

影／18日「桃園三結義」破局 王金平：我無法參加

2019-08-16 20:21

郭柯王18日桃園會確定破局 王金平：怕高鐵誤點不去了

2019-08-16 19:35

「郭柯王」周日桃園三結義破局 陳思宇：順其自然

2019-08-16 18:35

【重磅快評】黑韓議員收酒店獻金 綠營未免粗製濫造

2019-08-16 18:06

柯文哲說心內話：見過郭王後 我發現我抗壓性最強！

2019-08-16 16:19

郭柯王桃園法會見？溫朗東：他們是要讓共產黨安心　

2019-08-16 15:55

小英台中競總曝光 蘇嘉全、林佳龍、蔡其昌輔選

2019-08-16 14:44

火線評論2020／桃園三結義若成局 王願搭橋？

2019-08-16 14:38

郭台銘參選關鍵？ 幕僚：郭對中華民國的愛

2019-08-16 14:36

郭台銘拋「副手兼閣揆」？ 柯文哲：不喜歡分贓政治

2019-08-16 14:32

影／拒當郭副手 柯：不想變「分贓政治」三人會順其自然

2019-08-16 13:57

柯文哲自爆郭台銘提「郭柯配」柯當場婉拒

2019-08-16 13:44

「柯文哲一定選」 胡采蘋：他就是要小英選不上

2019-08-16 13:24

選總統天人交戰 郭幕僚：參選關鍵在郭台銘多愛國

2019-08-16 13:18

感謝韓總？黃創夏：若非他，郭台銘等人哪有拚搏的空間

2019-08-16 12:42

邀柯文哲出任副手兼閣揆？ 劉宥彤：郭台銘智慧不會這樣

2019-08-16 12:38

郭柯王桃園三結義破局？ 劉宥彤：郭台銘去的機率不高

2019-08-16 12:21

郭王柯桃園結義不強求？ 李正皓：柯黨與空殼公司沒兩樣

2019-08-16 12:03

最新民調！ 兩岸政策協會：蔡英文領先韓、郭、柯

2019-08-16 11:27

拒絕當郭台銘副手兼閣揆 柯文哲：不喜歡分贓政治

2019-08-16 11:08

王金平是老狐狸？柯文哲改口：王是活字典

2019-08-16 11:04

「郭柯合」沒有問題 柯文哲：王金平比較困難

2019-08-16 10:03

爆料郭台銘希望郭柯配 柯文哲：當副手乾脆自己出來選

2019-08-16 09:56

「郭柯會」解密！ 郭台銘：「郭柯配」副總統可兼閣揆

2019-08-16 09:11
看更多

熱門文章

獨／找到人啦！韓國瑜的高粱酒原來是他送的

2019-08-17 08:21

認定「口譯哥」不符進用資格 監察院糾正外交部

2019-08-16 20:02

雙重標準？批韓國瑜打麻將 林智鴻被爆收酒店獻金

2019-08-16 14:58

太陽花要角都看不下去 轟時力「舔英舔成那樣，噁心」

2019-08-17 02:07

批韓國瑜匪類被開除 敖博勝：藍色恐怖來了？

2019-08-16 16:47

蔡英文莫名其妙逆轉？羅友志：國民黨，真有你的！

2019-08-16 15:16

「柯文哲一定選」 胡采蘋：他就是要小英選不上

2019-08-16 13:24

不再愛與包容 韓競總：委託律師提告黃光芹、賴坤成

2019-08-16 21:25

郭柯王桃園三結義破局？ 劉宥彤：郭台銘去的機率不高

2019-08-16 12:21

潘恒旭對楊秋興下戰帖 邀楊到佛光山菩蕯前發誓對質

2019-08-16 17:02

柯文哲立委名單 學姊沒前十…原來又在算計年輕人

2019-08-17 09:00

韓國瑜過年打麻將挨罵？ 羅智強：民進黨羞辱誰的記憶？

2019-08-16 14:37

F-16V售台將成真 突破禁忌 我添戰力

2019-08-17 00:46

韓國瑜國政顧問團多亮點 兩台大年輕女學者將展專業

2019-08-16 18:11

【重磅快評】黑韓議員收酒店獻金 綠營未免粗製濫造

2019-08-16 18:06

傳美售台F-16V戰機 陸外交部嗆：必將強烈回應

2019-08-16 23:44

監院內鬥！「口譯哥」糾正案 11名監委提不同意見書

2019-08-16 20:53

韓國瑜被黑政治獻金買酒 陳清寶：我送的酒

2019-08-17 00:38

美濃河川水位暴漲 高市府：今天下午停止上班課

2019-08-16 12:22

范世平：國民黨現在最大麻煩 韓國瑜民調掉得不夠快

2019-08-16 12:26

增購F-16 有助空軍終於能處理「幻象困境」

2019-08-16 22:38

國民黨整合破冰 郝龍斌敲定郭台銘會吳敦義

2019-08-16 12:35

麻將、喝酒風波不斷 李佳芬怒斥：這群吳子嘉們

2019-08-16 21:37

郭台銘脫黨傷韓國瑜？ 劉宥彤：分民進黨多也不一定

2019-08-16 12:54

潘恒旭邀佛前發誓 楊秋興：把2千萬金流交代清楚才重要

2019-08-16 20:17

唐德明：楊秋興報「老鼠冤」 沒資格說是為大局

2019-08-16 22:38

被韓國瑜提告 頼坤成：我講他在北農的事，哪件非事實

2019-08-17 10:58

影／《軍情站》空軍最強新戰力！ 美F-16V試飛員帶你飛

2019-08-16 14:04

柯文哲說心內話：見過郭王後 我發現我抗壓性最強！

2019-08-16 16:19

林國慶遷戶籍：當備胎 各黨各派可共推1人對陳明文

2019-08-16 15:17

豪雨成災假日仍跑選舉？韓國瑜：一級開設就不離開

2019-08-16 16:38

影／嘉義中埔土石流淹5公尺 半棟房舍被淹

2019-08-16 13:25

【即時短評】戰車飛機來了 國軍人力還是最大隱憂

2019-08-16 23:58

感謝韓總？黃創夏：若非他，郭台銘等人哪有拚搏的空間

2019-08-16 12:42

吸收黃國昌？ 柯文哲：他很驕傲不會被我吸收

2019-08-16 12:27

邀柯文哲出任副手兼閣揆？ 劉宥彤：郭台銘智慧不會這樣

2019-08-16 12:38

山區恐坍方土石流 吳德榮：連日大量降雨持續到下周二

2019-08-17 07:08

監院認定「口譯哥」不符進用資格 外交部：不實指控

2019-08-16 23:10

吳郭會！ 郭台銘：不預設立場也無任何承諾

2019-08-16 21:42

名間鄉土石流居民逃生 6隻雞被埋、公雞守窩旁不離開

2019-08-16 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top