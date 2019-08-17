藍綠注意！ 學者：小黨或許成事不足但絕對敗事有餘

2019-08-17 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



2020年大選腳步漸近，既有小黨及新興政黨也積極備戰。學者表示，台灣除藍綠兩大黨外，仍有第三勢力的發展空間，近期新成立的政黨「左獨」色彩明顯，若無法有效整合，在百家爭鳴情況下，存活非常不易。但學者也說，這些小黨或許成事不足，「但絕對敗事有餘」，可能衝擊大黨部分國會席次。

華人民主書院董事主席曾建元表示，台灣向來是一個多元民主與社會分歧的社會，除了藍綠兩大陣營，還有一塊不藍不綠第三勢力市場。只要小黨有一定實力，就能向兩大黨「政治勒索」，在政治席次或政策上，取得交易與喊價的籌碼，這也是小黨紛紛誕生的原因。

曾建元說，對小黨而言，主要的目標還是全國不分區立委席次，小黨一定要認清自己的群眾基礎在哪，提出精確的政治訴求與定位，才有獲取選票的機會。「小黨或許成事不足，但絕對敗事有餘」，藍綠兩大黨若無法有效協調或屈從小黨要求，原有的立委席次就可能減少。

中山大學政治學研究所教授廖達琪說，以上屆大選為例，政黨票只有時代力量、親民黨通過5%門檻，獲得不分區席次。這次選舉，柯文哲台灣民眾黨加入戰局，目前時代力量支持度已大幅減低，連時力也面臨國會席次保衛戰，更不用說其他小黨，處境會愈來愈艱困。