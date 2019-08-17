泛綠小黨林立 大綠評估不至致命但持續柔性溝通

2019-08-17 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



總統立委選戰逐漸加溫，近期新興小黨也陸續成立，民進黨方面認為，本土陣營的政黨對支持蔡英文總統連任的歧見不大，關鍵還是對立委選舉的可能影響；黨內評估，小黨不至於對選情有致命一擊的能量，但仍希望透過有尊重與柔性的溝通，將衝擊將到最小。

時代力量、綠黨、基進黨、社民黨、喜樂島聯盟等泛綠陣營小黨，以及台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨都要搶食國會席次大餅。將前總統陳水扁視為精神領袖的一邊一國行動黨明將成立，據了解，陳水扁、前副總統呂秀蓮及總統府前資政彭民敏，都可能出席成立大會。

民進黨人士表示，對於任何人或團體組黨，民進黨都採取尊重立場。但對親綠的本土政黨，民進黨仍希望在「抗中保台」的基調上，與他們保持尊重且柔性的溝通，例如黨主席卓榮泰日前低調拜訪陳水扁，黨中央也持續與基進黨、綠黨、時力溝通。

他強調，對於本土派的政黨，民進黨絕對不會惡言相向。目前民進黨立委提名逐漸進入收尾階段，10月份前仍會盡量與相關小黨協調，希望大家團結以「大局」為重；但若真的溝通不順暢，到了10、11月，選戰正式開打，也只能兄弟登山各自努力。

外界關注柯文哲與民進黨的競合，民進黨人士表示，柯文哲對民進黨有怨氣，針對性也很強，但民進黨仍期待柯文哲與民眾黨，共同站在抗中保台陣線。