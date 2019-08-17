親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
國民黨整合困局
暴雨肆虐中南部
政治
軍事
綜合

花蓮11時20分規模3.3有感地震 最大震度5級

「大家一起乖」是騙個資 乖乖粉絲慌了：快刪文

泛綠小黨林立 大綠評估不至致命但持續柔性溝通

2019-08-17 11:47聯合報 記者周佑政╱即時報導

總統立委選戰逐漸加溫，近期新興小黨也陸續成立，民進黨方面認為，本土陣營的政黨對支持蔡英文總統連任的歧見不大，關鍵還是對立委選舉的可能影響；黨內評估，小黨不至於對選情有致命一擊的能量，但仍希望透過有尊重與柔性的溝通，將衝擊將到最小。

時代力量、綠黨、基進黨、社民黨喜樂島聯盟等泛綠陣營小黨，以及台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨都要搶食國會席次大餅。將前總統陳水扁視為精神領袖的一邊一國行動黨明將成立，據了解，陳水扁、前副總統呂秀蓮及總統府前資政彭民敏，都可能出席成立大會。

民進黨人士表示，對於任何人或團體組黨，民進黨都採取尊重立場。但對親綠的本土政黨，民進黨仍希望在「抗中保台」的基調上，與他們保持尊重且柔性的溝通，例如黨主席卓榮泰日前低調拜訪陳水扁，黨中央也持續與基進黨、綠黨、時力溝通。

他強調，對於本土派的政黨，民進黨絕對不會惡言相向。目前民進黨立委提名逐漸進入收尾階段，10月份前仍會盡量與相關小黨協調，希望大家團結以「大局」為重；但若真的溝通不順暢，到了10、11月，選戰正式開打，也只能兄弟登山各自努力。

外界關注柯文哲與民進黨的競合，民進黨人士表示，柯文哲對民進黨有怨氣，針對性也很強，但民進黨仍期待柯文哲與民眾黨，共同站在抗中保台陣線。

民進黨人士說，就現階段的政黨支持度來看，民眾黨在不分區立委應該有一定斬獲，但因柯組黨前後負面言論多，民眾黨未來整體支持度的擴散會有侷限性。區域立委部分，若柯文哲真的要執行「攪局者策略」，推人與民進黨競爭，「我們也一定會有將衝擊降到最低的策略」。

新興小黨林立，民進黨內評估，不至於對選情有致命一擊的能量，但仍希望透過有尊重與柔...
新興小黨林立，民進黨內評估，不至於對選情有致命一擊的能量，但仍希望透過有尊重與柔性的溝通，將衝擊將到最小。圖為民進黨全代會。圖／本報系資料照片
分享

民進黨柯文哲台灣民眾黨時代力量社民黨喜樂島聯盟陳水扁呂秀蓮2020立委選舉
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

母在陸經商 黃捷：從不反對對等透明的經貿往來

2019-08-17 11:41

影／反送中示威升溫 蔡英文:持續關注情勢

2019-08-17 11:33

也來比批公文 陳其邁：行政院很操，做得跟狗一樣

2019-08-17 11:22

藍綠注意！ 學者：小黨或許成事不足但絕對敗事有餘

2019-08-17 11:49

U值媒／政治領袖都需要一個敵人？！

2019-08-17 11:38

小英台中趴趴走 退警路口舉旗抗議年改不公

2019-08-17 11:09

太陽花要角都看不下去 轟時力「舔英舔成那樣，噁心」

2019-08-17 02:07

總統維安換血 鄭禎祥接警衛主任

2019-08-17 00:35

朱立倫訪華府：國民黨堅定親美

2019-08-17 00:29

「口譯哥」聘任案 監院糾正外交部

2019-08-17 00:18

林國慶遷籍：當嘉義山區立委「備胎」

2019-08-16 23:19

監院認定「口譯哥」不符進用資格 外交部：不實指控

2019-08-16 23:10

毛嘉慶：安定力量收到第一筆政治獻金了 金額是..

2019-08-16 22:03

【即時短評】兩大強權競爭 蔡政府再度「撿到槍」　

2019-08-16 22:02

反送中傳言 陳明通與姚人多發聲明強調非事實

2019-08-16 21:18

狠酸韓國瑜一天10公文 卓榮泰：天天這麼輕鬆？

2019-08-16 20:54

監院內鬥！「口譯哥」糾正案 11名監委提不同意見書

2019-08-16 20:53

潘恒旭邀佛前發誓 楊秋興：把2千萬金流交代清楚才重要

2019-08-16 20:17

認定「口譯哥」不符進用資格 監察院糾正外交部

2019-08-16 20:02

未獲准參加一邊一國行動黨成立大會 扁： 將錄影談話

2019-08-16 19:16

U值媒／看蔡英文對慰安婦的沉默

2019-08-16 18:37

潘恒旭對楊秋興下戰帖 邀楊到佛光山菩蕯前發誓對質

2019-08-16 17:02

免簽國再加一 吳釗燮與索國完成免簽證協定

2019-08-16 16:58

專門生產鱷魚牌蚊香 蔡英文參訪中台興化學工業

2019-08-16 16:58

批韓國瑜匪類被開除 敖博勝：藍色恐怖來了？

2019-08-16 16:47

林國慶遷戶籍：當備胎 各黨各派可共推1人對陳明文

2019-08-16 15:17

蔡英文莫名其妙逆轉？羅友志：國民黨，真有你的！

2019-08-16 15:16

雙重標準？批韓國瑜打麻將 林智鴻被爆收酒店獻金

2019-08-16 14:58

柯文哲：不分區向天下徵才 一狗票來報名

2019-08-16 14:30

亞盟理事會 曾永權續任主席

2019-08-16 14:30

當副手不如自己選？ 昔李登輝也說只做一任

2019-08-16 14:16

要考院為前監委黨職併公職提釋憲 民進黨：荒謬至極

2019-08-16 13:38

訪華府 朱立倫：國民黨堅定親美

2019-08-16 13:31

時代力量動蕩？ 台北市議員林亮君宣布參選黨主席

2019-08-16 13:18

陳逸夫私菸案調職 憲兵參謀長鄭禎祥接警衛主任

2019-08-16 12:45

吸收黃國昌？ 柯文哲：他很驕傲不會被我吸收

2019-08-16 12:27

蔡英文：支持香港民主運動 希望北京或香港政府聆聽

2019-08-16 12:09

針對民進黨新潮流提名立委？ 柯文哲：要幫民進黨清黨

2019-08-16 12:07

邱顯智慰留無望 林亮君參選時力黨主席

2019-08-16 12:04
看更多

熱門文章

獨／找到人啦！韓國瑜的高粱酒原來是他送的

2019-08-17 08:21

認定「口譯哥」不符進用資格 監察院糾正外交部

2019-08-16 20:02

雙重標準？批韓國瑜打麻將 林智鴻被爆收酒店獻金

2019-08-16 14:58

太陽花要角都看不下去 轟時力「舔英舔成那樣，噁心」

2019-08-17 02:07

批韓國瑜匪類被開除 敖博勝：藍色恐怖來了？

2019-08-16 16:47

蔡英文莫名其妙逆轉？羅友志：國民黨，真有你的！

2019-08-16 15:16

「柯文哲一定選」 胡采蘋：他就是要小英選不上

2019-08-16 13:24

不再愛與包容 韓競總：委託律師提告黃光芹、賴坤成

2019-08-16 21:25

郭柯王桃園三結義破局？ 劉宥彤：郭台銘去的機率不高

2019-08-16 12:21

潘恒旭對楊秋興下戰帖 邀楊到佛光山菩蕯前發誓對質

2019-08-16 17:02

柯文哲立委名單 學姊沒前十…原來又在算計年輕人

2019-08-17 09:00

韓國瑜過年打麻將挨罵？ 羅智強：民進黨羞辱誰的記憶？

2019-08-16 14:37

F-16V售台將成真 突破禁忌 我添戰力

2019-08-17 00:46

韓國瑜國政顧問團多亮點 兩台大年輕女學者將展專業

2019-08-16 18:11

【重磅快評】黑韓議員收酒店獻金 綠營未免粗製濫造

2019-08-16 18:06

傳美售台F-16V戰機 陸外交部嗆：必將強烈回應

2019-08-16 23:44

監院內鬥！「口譯哥」糾正案 11名監委提不同意見書

2019-08-16 20:53

韓國瑜被黑政治獻金買酒 陳清寶：我送的酒

2019-08-17 00:38

美濃河川水位暴漲 高市府：今天下午停止上班課

2019-08-16 12:22

范世平：國民黨現在最大麻煩 韓國瑜民調掉得不夠快

2019-08-16 12:26

增購F-16 有助空軍終於能處理「幻象困境」

2019-08-16 22:38

國民黨整合破冰 郝龍斌敲定郭台銘會吳敦義

2019-08-16 12:35

麻將、喝酒風波不斷 李佳芬怒斥：這群吳子嘉們

2019-08-16 21:37

郭台銘脫黨傷韓國瑜？ 劉宥彤：分民進黨多也不一定

2019-08-16 12:54

潘恒旭邀佛前發誓 楊秋興：把2千萬金流交代清楚才重要

2019-08-16 20:17

唐德明：楊秋興報「老鼠冤」 沒資格說是為大局

2019-08-16 22:38

被韓國瑜提告 頼坤成：我講他在北農的事，哪件非事實

2019-08-17 10:58

影／《軍情站》空軍最強新戰力！ 美F-16V試飛員帶你飛

2019-08-16 14:04

柯文哲說心內話：見過郭王後 我發現我抗壓性最強！

2019-08-16 16:19

林國慶遷戶籍：當備胎 各黨各派可共推1人對陳明文

2019-08-16 15:17

豪雨成災假日仍跑選舉？韓國瑜：一級開設就不離開

2019-08-16 16:38

影／嘉義中埔土石流淹5公尺 半棟房舍被淹

2019-08-16 13:25

【即時短評】戰車飛機來了 國軍人力還是最大隱憂

2019-08-16 23:58

感謝韓總？黃創夏：若非他，郭台銘等人哪有拚搏的空間

2019-08-16 12:42

吸收黃國昌？ 柯文哲：他很驕傲不會被我吸收

2019-08-16 12:27

邀柯文哲出任副手兼閣揆？ 劉宥彤：郭台銘智慧不會這樣

2019-08-16 12:38

山區恐坍方土石流 吳德榮：連日大量降雨持續到下周二

2019-08-17 07:08

監院認定「口譯哥」不符進用資格 外交部：不實指控

2019-08-16 23:10

吳郭會！ 郭台銘：不預設立場也無任何承諾

2019-08-16 21:42

名間鄉土石流居民逃生 6隻雞被埋、公雞守窩旁不離開

2019-08-16 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top