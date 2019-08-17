親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
國民黨整合困局
暴雨肆虐中南部
政治
軍事
綜合

花蓮11時20分規模3.3有感地震 最大震度5級

「大家一起乖」是騙個資 乖乖粉絲慌了：快刪文

母在陸經商 黃捷：從不反對對等透明的經貿往來

2019-08-17 11:41聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

時代力量高雄市議員黄捷聲援香港反送中」行動，並募集物資支援，國民黨桃園市議員詹江村日前在臉書貼文質疑黃捷的母親在大陸經商，此事在網上引發藍綠爭論，黃捷本來冷處理，但她還是在臉書發文表達想法，強調她從來不反對和中國大陸進行經貿往來，反對的是涉及國安的敏感產業；除非事涉利益迴避問題，否則政治人物的家人無須向社會交代自己的一舉一動。

以下是黃捷就她母親被質疑之事的臉書貼文內容，發文時間是16日晚上7時許：

「這幾日針對我母親的質疑我選擇冷處理，是因為我覺得這樣斷章取義的指控實在沒有回應的必要，不想浪費媒體資源，想把版面留給應該讓民眾看到的事，而不是想被民眾看到的人；我也相信民眾都有基本的判斷能力，實在無須多說。但或許是我對於市政嚴格的監督把關阻礙到了某些人的政治利益，也可能是因為我聲援香港、譴責中共觸怒了相關人士，所以他們對我及家人刻意且針對性的打壓似乎沒有停歇的跡象，因此我認為還是該把話說清楚。

1. 我從不反對與中國進行經貿往來，但前提是要雙方要對等、尊重、透明。我反對的是涉及國安的敏感產業，像是有資安風險的海康威視，以及開放中資炒作房地產等，我也一直提醒臺灣的產業與中國的經貿往來要特別注意他們慣用的「養、套、殺」手法。至於經貿往來的風險，是政府該替人民做好把關，我一直以來都是堅持這樣的監督原則。

2. 那些想要團購茶葉的朋友們恐怕要讓你們撲空了，我母親從事的是「行銷顧問」，並不是貿易商，沒有在賣茶葉。行銷顧問的工作就只是擬訂行銷企劃，協助各家臺灣公司將產品銷售到世界各地，中國市場只是其中一部分。

3. 除非事涉利益迴避問題，否則政治人物的家人無須向社會交代自己的一舉一動，而且本人過去針對韓市長的監督，從來都沒有波及他的家人，歡迎檢視，也請有心人士切莫越界。

4. 自從我當選，宣示要嚴格監督市長、把關市政後，就不斷遭受攻擊，決定聲援香港後攻擊更是越來越重，甚至試圖轉移焦點，造成我家人的壓力。若這樣的大動作是想藉由造成我家人的壓力逼迫我屈服、放棄監督韓市長，甚至是停止聲援香港、噤口不提臺灣的主權危機，那我只能說我不會讓這樣的人得逞。我會繼續堅守崗位，做好議員監督市政的本分，並持續關注、聲援香港，也持續譴責中國壓迫香港以及併吞臺灣的意圖。」

時代力量高雄市議員黃捷表示，從不反對在對等尊重透明前提下與中國經貿往來。圖／聯合...
時代力量高雄市議員黃捷表示，從不反對在對等尊重透明前提下與中國經貿往來。圖／聯合報資料照
分享

香港黃捷國安反送中時代力量
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

影／反送中示威升溫 蔡英文:持續關注情勢

2019-08-17 11:33

也來比批公文 陳其邁：行政院很操，做得跟狗一樣

2019-08-17 11:22

藍綠注意！ 學者：小黨或許成事不足但絕對敗事有餘

2019-08-17 11:49

泛綠小黨林立 大綠評估不至致命但持續柔性溝通

2019-08-17 11:47

U值媒／政治領袖都需要一個敵人？！

2019-08-17 11:38

小英台中趴趴走 退警路口舉旗抗議年改不公

2019-08-17 11:09

太陽花要角都看不下去 轟時力「舔英舔成那樣，噁心」

2019-08-17 02:07

總統維安換血 鄭禎祥接警衛主任

2019-08-17 00:35

朱立倫訪華府：國民黨堅定親美

2019-08-17 00:29

「口譯哥」聘任案 監院糾正外交部

2019-08-17 00:18

林國慶遷籍：當嘉義山區立委「備胎」

2019-08-16 23:19

監院認定「口譯哥」不符進用資格 外交部：不實指控

2019-08-16 23:10

毛嘉慶：安定力量收到第一筆政治獻金了 金額是..

2019-08-16 22:03

【即時短評】兩大強權競爭 蔡政府再度「撿到槍」　

2019-08-16 22:02

反送中傳言 陳明通與姚人多發聲明強調非事實

2019-08-16 21:18

狠酸韓國瑜一天10公文 卓榮泰：天天這麼輕鬆？

2019-08-16 20:54

監院內鬥！「口譯哥」糾正案 11名監委提不同意見書

2019-08-16 20:53

潘恒旭邀佛前發誓 楊秋興：把2千萬金流交代清楚才重要

2019-08-16 20:17

認定「口譯哥」不符進用資格 監察院糾正外交部

2019-08-16 20:02

未獲准參加一邊一國行動黨成立大會 扁： 將錄影談話

2019-08-16 19:16

U值媒／看蔡英文對慰安婦的沉默

2019-08-16 18:37

潘恒旭對楊秋興下戰帖 邀楊到佛光山菩蕯前發誓對質

2019-08-16 17:02

免簽國再加一 吳釗燮與索國完成免簽證協定

2019-08-16 16:58

專門生產鱷魚牌蚊香 蔡英文參訪中台興化學工業

2019-08-16 16:58

批韓國瑜匪類被開除 敖博勝：藍色恐怖來了？

2019-08-16 16:47

林國慶遷戶籍：當備胎 各黨各派可共推1人對陳明文

2019-08-16 15:17

蔡英文莫名其妙逆轉？羅友志：國民黨，真有你的！

2019-08-16 15:16

雙重標準？批韓國瑜打麻將 林智鴻被爆收酒店獻金

2019-08-16 14:58

柯文哲：不分區向天下徵才 一狗票來報名

2019-08-16 14:30

亞盟理事會 曾永權續任主席

2019-08-16 14:30

當副手不如自己選？ 昔李登輝也說只做一任

2019-08-16 14:16

要考院為前監委黨職併公職提釋憲 民進黨：荒謬至極

2019-08-16 13:38

訪華府 朱立倫：國民黨堅定親美

2019-08-16 13:31

時代力量動蕩？ 台北市議員林亮君宣布參選黨主席

2019-08-16 13:18

陳逸夫私菸案調職 憲兵參謀長鄭禎祥接警衛主任

2019-08-16 12:45

吸收黃國昌？ 柯文哲：他很驕傲不會被我吸收

2019-08-16 12:27

蔡英文：支持香港民主運動 希望北京或香港政府聆聽

2019-08-16 12:09

針對民進黨新潮流提名立委？ 柯文哲：要幫民進黨清黨

2019-08-16 12:07

邱顯智慰留無望 林亮君參選時力黨主席

2019-08-16 12:04
看更多

熱門文章

獨／找到人啦！韓國瑜的高粱酒原來是他送的

2019-08-17 08:21

認定「口譯哥」不符進用資格 監察院糾正外交部

2019-08-16 20:02

雙重標準？批韓國瑜打麻將 林智鴻被爆收酒店獻金

2019-08-16 14:58

太陽花要角都看不下去 轟時力「舔英舔成那樣，噁心」

2019-08-17 02:07

批韓國瑜匪類被開除 敖博勝：藍色恐怖來了？

2019-08-16 16:47

蔡英文莫名其妙逆轉？羅友志：國民黨，真有你的！

2019-08-16 15:16

「柯文哲一定選」 胡采蘋：他就是要小英選不上

2019-08-16 13:24

不再愛與包容 韓競總：委託律師提告黃光芹、賴坤成

2019-08-16 21:25

郭柯王桃園三結義破局？ 劉宥彤：郭台銘去的機率不高

2019-08-16 12:21

潘恒旭對楊秋興下戰帖 邀楊到佛光山菩蕯前發誓對質

2019-08-16 17:02

柯文哲立委名單 學姊沒前十…原來又在算計年輕人

2019-08-17 09:00

韓國瑜過年打麻將挨罵？ 羅智強：民進黨羞辱誰的記憶？

2019-08-16 14:37

F-16V售台將成真 突破禁忌 我添戰力

2019-08-17 00:46

韓國瑜國政顧問團多亮點 兩台大年輕女學者將展專業

2019-08-16 18:11

【重磅快評】黑韓議員收酒店獻金 綠營未免粗製濫造

2019-08-16 18:06

傳美售台F-16V戰機 陸外交部嗆：必將強烈回應

2019-08-16 23:44

監院內鬥！「口譯哥」糾正案 11名監委提不同意見書

2019-08-16 20:53

韓國瑜被黑政治獻金買酒 陳清寶：我送的酒

2019-08-17 00:38

美濃河川水位暴漲 高市府：今天下午停止上班課

2019-08-16 12:22

范世平：國民黨現在最大麻煩 韓國瑜民調掉得不夠快

2019-08-16 12:26

增購F-16 有助空軍終於能處理「幻象困境」

2019-08-16 22:38

國民黨整合破冰 郝龍斌敲定郭台銘會吳敦義

2019-08-16 12:35

麻將、喝酒風波不斷 李佳芬怒斥：這群吳子嘉們

2019-08-16 21:37

郭台銘脫黨傷韓國瑜？ 劉宥彤：分民進黨多也不一定

2019-08-16 12:54

潘恒旭邀佛前發誓 楊秋興：把2千萬金流交代清楚才重要

2019-08-16 20:17

唐德明：楊秋興報「老鼠冤」 沒資格說是為大局

2019-08-16 22:38

被韓國瑜提告 頼坤成：我講他在北農的事，哪件非事實

2019-08-17 10:58

影／《軍情站》空軍最強新戰力！ 美F-16V試飛員帶你飛

2019-08-16 14:04

柯文哲說心內話：見過郭王後 我發現我抗壓性最強！

2019-08-16 16:19

林國慶遷戶籍：當備胎 各黨各派可共推1人對陳明文

2019-08-16 15:17

豪雨成災假日仍跑選舉？韓國瑜：一級開設就不離開

2019-08-16 16:38

影／嘉義中埔土石流淹5公尺 半棟房舍被淹

2019-08-16 13:25

【即時短評】戰車飛機來了 國軍人力還是最大隱憂

2019-08-16 23:58

感謝韓總？黃創夏：若非他，郭台銘等人哪有拚搏的空間

2019-08-16 12:42

吸收黃國昌？ 柯文哲：他很驕傲不會被我吸收

2019-08-16 12:27

邀柯文哲出任副手兼閣揆？ 劉宥彤：郭台銘智慧不會這樣

2019-08-16 12:38

山區恐坍方土石流 吳德榮：連日大量降雨持續到下周二

2019-08-17 07:08

監院認定「口譯哥」不符進用資格 外交部：不實指控

2019-08-16 23:10

吳郭會！ 郭台銘：不預設立場也無任何承諾

2019-08-16 21:42

名間鄉土石流居民逃生 6隻雞被埋、公雞守窩旁不離開

2019-08-16 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top