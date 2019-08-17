母在陸經商 黃捷：從不反對對等透明的經貿往來

2019-08-17 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



時代力量高雄市議員黄捷聲援香港「反送中」行動，並募集物資支援，國民黨桃園市議員詹江村日前在臉書貼文質疑黃捷的母親在大陸經商，此事在網上引發藍綠爭論，黃捷本來冷處理，但她還是在臉書發文表達想法，強調她從來不反對和中國大陸進行經貿往來，反對的是涉及國安的敏感產業；除非事涉利益迴避問題，否則政治人物的家人無須向社會交代自己的一舉一動。

以下是黃捷就她母親被質疑之事的臉書貼文內容，發文時間是16日晚上7時許：

「這幾日針對我母親的質疑我選擇冷處理，是因為我覺得這樣斷章取義的指控實在沒有回應的必要，不想浪費媒體資源，想把版面留給應該讓民眾看到的事，而不是想被民眾看到的人；我也相信民眾都有基本的判斷能力，實在無須多說。但或許是我對於市政嚴格的監督把關阻礙到了某些人的政治利益，也可能是因為我聲援香港、譴責中共觸怒了相關人士，所以他們對我及家人刻意且針對性的打壓似乎沒有停歇的跡象，因此我認為還是該把話說清楚。

1. 我從不反對與中國進行經貿往來，但前提是要雙方要對等、尊重、透明。我反對的是涉及國安的敏感產業，像是有資安風險的海康威視，以及開放中資炒作房地產等，我也一直提醒臺灣的產業與中國的經貿往來要特別注意他們慣用的「養、套、殺」手法。至於經貿往來的風險，是政府該替人民做好把關，我一直以來都是堅持這樣的監督原則。

2. 那些想要團購茶葉的朋友們恐怕要讓你們撲空了，我母親從事的是「行銷顧問」，並不是貿易商，沒有在賣茶葉。行銷顧問的工作就只是擬訂行銷企劃，協助各家臺灣公司將產品銷售到世界各地，中國市場只是其中一部分。

3. 除非事涉利益迴避問題，否則政治人物的家人無須向社會交代自己的一舉一動，而且本人過去針對韓市長的監督，從來都沒有波及他的家人，歡迎檢視，也請有心人士切莫越界。

4. 自從我當選，宣示要嚴格監督市長、把關市政後，就不斷遭受攻擊，決定聲援香港後攻擊更是越來越重，甚至試圖轉移焦點，造成我家人的壓力。若這樣的大動作是想藉由造成我家人的壓力逼迫我屈服、放棄監督韓市長，甚至是停止聲援香港、噤口不提臺灣的主權危機，那我只能說我不會讓這樣的人得逞。我會繼續堅守崗位，做好議員監督市政的本分，並持續關注、聲援香港，也持續譴責中國壓迫香港以及併吞臺灣的意圖。」