也來比批公文 陳其邁：行政院很操，做得跟狗一樣

2019-08-17 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



近日高雄市長韓國瑜被質疑不批公文也不開晨會，行政院副院長陳其邁今早對此表示，他每天要批的公文和行政院長蘇貞昌一樣多，公文有時比一個人還高，行政院的工作很操，做得像狗一樣，但仍感謝大家給他們有服務人民的機會，他也呼籲「韓市長」，市民有需要的時候，一定要在，這是天經地義的事，也是最起碼的要求。

今早高雄雨勢不小，陳其邁抵達高雄長庚醫院參加「台灣人工智慧學校」南部智慧醫療專班開學典禮時媒體表示，他一早就打電話給甲仙地區的里長了解山區雨勢，所幸不大，但連日豪大雨，山區野溪水流大，中央已針對土石流潛勢區發布警報，提醒民眾仍特別注意。

就高雄市長韓國瑜說市府只要一級開設，他一定坐鎮高雄。對此陳其邁說，到底幾級開設是由應變指揮中心決定，但市民關心的是，需要找市長的時候，是否能找得到市長，因為很多重要的決策仍要市長決定，否則有市長跟沒市長都一樣。「市民有需要的時候，自然一定要在，是天經地義的事，也是市民最起碼的要求」。

另針對最近外界質疑，韓國瑜市長的公文都交由副市長代決，韓回應，自己每天至少批10件公文。陳其邁對此則表示，「行政院蘇院長的公文比一個人還高」，他說，蘇院長要批的公文都先經過他那兒，他要批的公文跟院長一樣多。