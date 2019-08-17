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太陽花要角都看不下去 轟時力「舔英舔成那樣，噁心」

2019-08-17 02:07聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

時代力量路線之爭未解，以時力立委黃國昌為首的「自主派」，持續槓上主張與民進黨維持一定友好的「小綠派」。對此，喜樂島聯盟黨籌備小組成員、當年太陽花學運要角之一的劉敬文在臉書貼文表態，黃在專業能力、道德勇氣上，至少到目前為止仍完勝那些時力「小綠派」，這次他站黃國昌這一邊。

綽號妖西的劉敬文表示，看著靠時力奶水長大的英犬們，圍起來咬大老虎黃國昌的模樣，「他們是能跟黃國昌比個毛？自己不行只能靠狂舔英，不覺得很丟時代力量或太陽花這些招牌的臉？這叫台灣未來的希望？」他認為，黃在專業能力、道德勇氣上，至少到目前為止仍完勝那些時力「小綠派」。

劉敬文直言「英犬小狼跨黨舔英舔成那樣，很噁心」。他稱，如果大家的選擇是讓那些英犬成為台灣未來的政治棟樑，1、20年後台灣的政治還會是這個老樣子，因為台灣人自己熱愛投票給投機客、鼓勵投機的行為，「台灣政治永遠走不出逆淘汰和劣幣逐良幣」。

劉敬文表示，黃國昌的個性或許不完美，但幾年過去，黃的政治能力讓人發自內心佩服，也必須承認當初有的評價是錯誤的，「他只有一個人，但他一個抵過多少民進黨立委？為了求一份施捨，什麼是非什麼理想什麼價值都可以丟掉就是了？」劉敬文強調，這次他站黃國昌這一邊。

時代力量面臨創黨以來最大危機。記者胡經周／攝影
時代力量面臨創黨以來最大危機。記者胡經周／攝影
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黃國昌時代力量太陽花學運
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