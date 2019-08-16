監院認定「口譯哥」不符進用資格 外交部：不實指控

2019-08-16 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



監察院今天通過監委仉桂美、江綺雯、劉德勳所提糾正案，指稱外交部任用「口譯哥」趙怡翔出任駐美代表處政治組長並不符合進用資格。外交部晚間回應，尊重監察委員的調查權，但就「外交部有關外派人員進用資格問題」調查報告內容與事實不符，無法接受。

外交部表示，已多次配合監委詳細說明趙怡翔進用、外派及加銜的過程及業務考量，但監委一再錯誤引用法令質疑外交部人員進用及人事安排，完全無視已多次說明相關任命是依據法規處理。

外交部指出，駐外機構沒有機要員額，趙怡翔是因應駐外機構特任館長的業務需要，並依據聘用條例進用的聘用人員，並非依「機要人員進用辦法」進用的機要人員，其聘用契約只是參考機要人員訂有隨同館長離職的規定，監委不應刻意將「機要人員」與「聘用人員」混為一談。

至於監委認為趙怡翔不符合聘用資格，外交部回應，一切符合「駐外機構組織通則」、「聘用人員聘用條例」及行政院核定的聘用計畫書等相關規定，強調趙怡翔對外交涉經驗豐富、嫻熟美國事務，對鞏固及深化台美關係應有助益，符合聘用一等諮議所需資格條件。

外交部表示，有關聘用人員進用是否符合資格條件，應由用人機關視實際業務需要、本於權責認定，目前並沒有由監委認定某機關聘用人員資格條件的規定，請監委尊重用人機關的權責。