【即時短評】兩大強權競爭 蔡政府再度「撿到槍」

2019-08-16 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



軍方雖然發出新聞稿，否認了外電宣稱美方「已同意」出售66架F-16戰機給台灣的消息。但從新聞稿提及「靜待美方正式通知」，乃至國防部官員私下談話，都可知道本案獲得川普總統批准，只是時間問題，很快就會發生。

1990年代，國軍三款新式戰機（經國號、F-16、幻象2000）服役時，實力的確凌駕對岸，然而廿多年過去，北京挾大陸經濟起飛之勢，每年都大幅增加軍事投資，當初優勢早已被抵銷殆盡。更糟的是隨著中共國力崛起，其他國家唯恐批北京之逆鱗，愈來愈不敢賣武器給台灣，即使唯一仍願持續對我軍售的美國，在高敏感的戰鬥機項目上，先前也拒絕我方多年。

扁政府時一度自作多情，在美方根本沒點頭情況下，就搶先編列採購F-16C/D的「鳳隼計畫」預算，最後變成鬧劇一場，淪為無疾而終的殘局。到了馬政府，美國歐巴馬總統面對我方要求，也只肯對國軍現有F-16機隊進行性能改良。

至於台灣想要增加戰鬥機數量？門兒都沒有。

這次美國批准出售F-16，打破超過四分之一世紀的禁忌。不難體會在兩大強權的角力之下，華府與北京關係陷入近年最低點，川普政府藉軍售向中共表達不滿，同時也避免台灣成為遏止解放軍擴張防線上的「缺口」。對於商人出身、滿口生意經的川普而言，這筆預估達九十億美元的龐大合約，更可取悅國內的軍工產業，從而幫助自己爭取連任的選情。

至於對台灣的政局影響，一旦軍售正式宣布，可以預期蔡政府必然有如「鴻鵠之至」，從府院到相關部會，必定紛紛高調搶發新聞稿，對美方表達感謝之意，對內強化「美國挺小英」的印象，藉以累積明年初總統大選的本錢。面對蔡政府不斷「撿到槍」，近年藍營在對美關係上，卻的確明顯落後綠營，甚至引發華府不少的疑慮。