反送中傳言 陳明通與姚人多發聲明強調非事實

2019-08-16 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



現在有傳言台灣共有兩批人參與香港反送中運動，其中牽涉陸委會主委陳明通與海基會秘書長姚人多，今天兩人所屬的陸委會與海基會都發表聲明，作出解釋與澄清，強調傳言並不是事實。

兩人今天也就此作出聲明，陸委會強調傳言「完全不是事實」，並「表達遺憾與不滿」。而針對近期香港情勢，陸委會重申希望中共及港府能以寬容的態度和同理心，妥善回應民眾期待與訴求，使香港早日恢復平靜、持續維持繁榮及穩定。

至於海基會就姚人多部分傳言的聲明中，也表示「提供香港抗爭運動協助一事，海基會嚴正強調，所述絕非事實」。