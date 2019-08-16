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反送中傳言 陳明通與姚人多發聲明強調非事實

2019-08-16 21:18聯合報 記者黃國樑╱即時報導

現在有傳言台灣共有兩批人參與香港反送中運動，其中牽涉陸委會主委陳明通與海基會秘書長姚人多，今天兩人所屬的陸委會與海基會都發表聲明，作出解釋與澄清，強調傳言並不是事實。

兩人今天也就此作出聲明，陸委會強調傳言「完全不是事實」，並「表達遺憾與不滿」。而針對近期香港情勢，陸委會重申希望中共及港府能以寬容的態度和同理心，妥善回應民眾期待與訴求，使香港早日恢復平靜、持續維持繁榮及穩定。

至於海基會就姚人多部分傳言的聲明中，也表示「提供香港抗爭運動協助一事，海基會嚴正強調，所述絕非事實」。

香港陸委會海基會
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