反送中傳言 陳明通與姚人多發聲明強調非事實

相關新聞
狠酸韓國瑜一天10公文 卓榮泰：天天這麼輕鬆？2019-08-16 20:54
監院內鬥！「口譯哥」糾正案 11名監委提不同意見書2019-08-16 20:53
潘恒旭邀佛前發誓 楊秋興：把2千萬金流交代清楚才重要2019-08-16 20:17
認定「口譯哥」不符進用資格 監察院糾正外交部2019-08-16 20:02
未獲准參加一邊一國行動黨成立大會 扁： 將錄影談話2019-08-16 19:16
潘恒旭對楊秋興下戰帖 邀楊到佛光山菩蕯前發誓對質2019-08-16 17:02
批韓國瑜匪類被開除 敖博勝：藍色恐怖來了？2019-08-16 16:47
林國慶遷戶籍：當備胎 各黨各派可共推1人對陳明文2019-08-16 15:17
蔡英文莫名其妙逆轉？羅友志：國民黨，真有你的！2019-08-16 15:16
毛嘉慶：安定力量收到第一筆政治獻金了 金額是..2019-08-16 22:03
【即時短評】兩大強權競爭 蔡政府再度「撿到槍」2019-08-16 22:02
U值媒／看蔡英文對慰安婦的沉默2019-08-16 18:37
免簽國再加一 吳釗燮與索國完成免簽證協定2019-08-16 16:58
專門生產鱷魚牌蚊香 蔡英文參訪中台興化學工業2019-08-16 16:58
雙重標準？批韓國瑜打麻將 林智鴻被爆收酒店獻金2019-08-16 14:58
柯文哲：不分區向天下徵才 一狗票來報名2019-08-16 14:30
亞盟理事會 曾永權續任主席2019-08-16 14:30
當副手不如自己選？ 昔李登輝也說只做一任2019-08-16 14:16
要考院為前監委黨職併公職提釋憲 民進黨：荒謬至極2019-08-16 13:38
訪華府 朱立倫：國民黨堅定親美2019-08-16 13:31
時代力量動蕩？ 台北市議員林亮君宣布參選黨主席2019-08-16 13:18
陳逸夫私菸案調職 憲兵參謀長鄭禎祥接警衛主任2019-08-16 12:45
吸收黃國昌？ 柯文哲：他很驕傲不會被我吸收2019-08-16 12:27
蔡英文：支持香港民主運動 希望北京或香港政府聆聽2019-08-16 12:09
針對民進黨新潮流提名立委？ 柯文哲：要幫民進黨清黨2019-08-16 12:07
邱顯智慰留無望 林亮君參選時力黨主席2019-08-16 12:04
【即時短評】轉型正義怎麼都轉到有利民進黨的一邊？2019-08-16 11:32
組黨未告知親民黨 柯文哲：組黨不用跟其他政黨報備2019-08-16 11:16
選圖偏頗？ 林奕華：教科書竟成為民進黨文宣2019-08-16 11:09
睽違22年再度歲入歲出平衡 蘇貞昌：讓人民更幸福2019-08-16 11:06
「學姊」排不分區立委名單第一？ 柯文哲：寧可排蔡壁如2019-08-16 10:16
曾永權蟬聯亞盟理事會主席 主持亞太圓桌會議2019-08-16 10:14
不只韓冰吸睛 朱立倫女兒大V領現身 網友稱超正2019-08-16 09:57
黃國昌不選是為「它」？最邪門選區 立委抓的抓關的關2019-08-16 09:00
反紅媒又挺柯？王浩宇嗆黃國昌、柯粉「我會感到噁心」2019-08-16 08:06
時代力量崩盤！最新民調快看不到民眾黨車尾燈2019-08-16 02:15
王定宇糗大了！臉書替菸品廣告 恐挨罰50萬急刪文2019-08-16 02:04
歲入歲出平衡了… 明年總預算不再「入不敷出」2019-08-16 00:32
台中第5選區立委／誰戰沈智慧？ 綠下周三協調人選2019-08-15 23:27
熱門文章
不只韓冰吸睛 朱立倫女兒大V領現身 網友稱超正2019-08-16 09:57
高人指點韓國瑜？國防團隊找來夢幻3人 這下不怕抹紅了2019-08-16 08:00
郭王若參選恐遭開除黨籍？ 名嘴曝可怕下場2019-08-16 10:12
「郭柯會」解密！ 郭台銘：「郭柯配」副總統可兼閣揆2019-08-16 09:11
雙重標準？批韓國瑜打麻將 林智鴻被爆收酒店獻金2019-08-16 14:58
時代力量崩盤！最新民調快看不到民眾黨車尾燈2019-08-16 02:15
豪雨狂炸！彰化四處淹水 民眾一夜驚恐2019-08-16 07:56
批韓國瑜匪類被開除 敖博勝：藍色恐怖來了？2019-08-16 16:47
最新民調！ 兩岸政策協會：蔡英文領先韓、郭、柯2019-08-16 11:27
郭柯王桃園三結義破局？ 劉宥彤：郭台銘去的機率不高2019-08-16 12:21
蔡英文莫名其妙逆轉？羅友志：國民黨，真有你的！2019-08-16 15:16
認定「口譯哥」不符進用資格 監察院糾正外交部2019-08-16 20:02
「柯文哲一定選」 胡采蘋：他就是要小英選不上2019-08-16 13:24
否認政治偵防韓國瑜 孫大千：不能僅憑一支Samsung2019-08-16 09:29
楊秋興依然推崇郭台銘選總統 希望國民黨「換柱2.0」2019-08-15 22:35
王定宇糗大了！臉書替菸品廣告 恐挨罰50萬急刪文2019-08-16 02:04
黃國昌不選是為「它」？最邪門選區 立委抓的抓關的關2019-08-16 09:00
潘恒旭對楊秋興下戰帖 邀楊到佛光山菩蕯前發誓對質2019-08-16 17:02
宜蘭直鐵擬升級高鐵 林佳龍：打造全台一日生活圈2019-08-16 00:20
【即時短評】轉型正義怎麼都轉到有利民進黨的一邊？2019-08-16 11:32
韓國瑜「國政顧問團」明成軍 張善政任總召2019-08-15 23:56
高雄美濃累積雨量超過200毫米 福美路積水過膝2019-08-16 10:38
「學姊」排不分區立委名單第一？ 柯文哲：寧可排蔡壁如2019-08-16 10:16
不再愛與包容 韓競總：委託律師提告黃光芹、賴坤成2019-08-16 21:25
韓國瑜過年打麻將挨罵？ 羅智強：民進黨羞辱誰的記憶？2019-08-16 14:37
選圖偏頗？ 林奕華：教科書竟成為民進黨文宣2019-08-16 11:09
美濃河川水位暴漲 高市府：今天下午停止上班課2019-08-16 12:22
【重磅快評】馬屁拍到馬腿上 國防部為何永遠不懂？2019-08-16 10:44
國民黨整合破冰 郝龍斌敲定郭台銘會吳敦義2019-08-16 12:35
高雄暴雨急撤3千人 今嘉義以南雨更大2019-08-16 00:56
范世平：國民黨現在最大麻煩 韓國瑜民調掉得不夠快2019-08-16 12:26
郭台銘脫黨傷韓國瑜？ 劉宥彤：分民進黨多也不一定2019-08-16 12:54
韓國瑜國政顧問團多亮點 兩台大年輕女學者將展專業2019-08-16 18:11
連夜豪雨！高市甲仙、茂林、六龜、桃源、那瑪夏今停班停課2019-08-16 05:46
柯文哲說心內話：見過郭王後 我發現我抗壓性最強！2019-08-16 16:19
豪雨成災假日仍跑選舉？韓國瑜：一級開設就不離開2019-08-16 16:38
一邊一國行動黨成立恐撞柯郭王合體 扁：人算不如天算2019-08-15 22:51
林國慶遷戶籍：當備胎 各黨各派可共推1人對陳明文2019-08-16 15:17
「郭柯合」沒有問題 柯文哲：王金平比較困難2019-08-16 10:03
【重磅快評】黑韓議員收酒店獻金 綠營未免粗製濫造2019-08-16 18:06
留言