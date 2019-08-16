狠酸韓國瑜一天10公文 卓榮泰：天天這麼輕鬆？

2019-08-16 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨天表示，他每天至少批10份公文，引發社會議論。民進黨主席卓榮泰稍早在臉書上，附上一張擔任行政院秘書長期間的照片，狠酸韓國瑜，並勸韓：「最好不要一直認為自己被迫害，又是國家機器、又是跟監偷拍、又是黒韓產業，而集體哀嚎；奉勸一句：不該哀處不該哀！」

卓榮泰表示，韓市長一天只有10件公文？任何首長聽了都會覺得笑話，天天這麼輕鬆嗎？

卓榮泰說，「20170908，我到行政院工作，公文平均每天約60件，意思就是一週約300件，一個月超過1000件。」「20171026，留下這張照片，今日勾起種種回憶⋯⋯」。

卓榮泰表示：「哈哈，一天只有10件？是保留體力週末拼選舉嗎？」

卓榮泰並說了一個有關公文的故事。他表示，「有位公務員老愛在短短的公文上一再使用『該』字，某一次重複用了九次該，所以長官在批示時特別提醒他：一紙公文九個該，該多該岀是非來，今後該員該注意，不該該處不該該！」

卓榮泰說，「最好不要一直認為自己被迫害，又是國家機器、又是跟監偷拍、又是黒韓產業，而集體哀嚎；奉勸一句：不該哀處不該哀！」

以下是卓榮泰臉書全文：

韓市長一天只有10件公文？

任何首長聽了都會覺得笑話，天天這麼輕鬆嗎？

20170908，我到行政院工作，公文平均每天約60件，意思就是一週約300件，一個月超過1000件。

20171026，留下這張照片，今日勾起種種回憶⋯⋯

哈哈，一天只有10件？是保留體力週末拼選舉嗎？

附上一則有關公文的故事：

有位公務員老愛在短短的公文上一再使用「該」字，某一次重複用了九次該，所以長官在批示時特別提醒他：一紙公文九個該，該多該岀是非來，今後該員該注意，不該該處不該該！