監院內鬥！「口譯哥」糾正案 11名監委提不同意見書

2019-08-16 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



駐美代表處政治組組長「口譯哥」趙怡翔因為不具外交人員資格卻出任駐美代表處政治組長職務，飽受到外界質疑。對此，監察院今日通過對外交部之糾正案，內容指出，外交部嚴重混用機要人員及聘用人員之進用機制，且趙怡翔聘為一等諮議未符相關資格條件規定，有明顯疏失。但部分監察委員認為糾正案有破壞權力分立原則之虞，提出不同意見書表示，監委固然依法獨立行使職權監督政府以為制衡，但對屬於行政機關之基礎人事核心權力，仍應避免過度干預而使權力關係失衡。

對於監察院通過對外交部之糾正案，監委王幼玲、高涌誠、蔡崇義、張武修、陳師孟、楊芳婉、田秋堇、林盛豐、趙永清、楊芳玲、瓦歷斯貝林等11人，共同連署提出不同意見書表示，憲法基本原則之一就是權力分立原則，權力之相互制衡仍有其界限，不能侵犯各該憲法機關之權力核心領域，或對其他憲法機關權力之行使造成實質妨礙，例如剝奪其他機關為履行憲法賦予之任務所必要之基礎人事。

11位監委表示，台灣的文官體制，用人需經過考試，及依年資考核晉升的科層，雖然穩定，但是難免僵化，為了維持人事的靈活性，所以規定有「機要人員進用辦法」、「聘用人員聘用條例」，方便機關首長彈性用人。

11位監委痛批，糾正外交部進用隨同長官異動的聘用人員，顯示調查報告不食人間煙火，不諳實務，在既有的人事法規中抱殘守缺，特別是調查意見四引「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」的立法意旨，要求不能採計「口譯哥」趙怡翔在政黨的工作資歷，企圖混淆年資不能採計適用在退離給與的範圍。調查意見特意強調機關內部倫理，故意忽視相關規定原先設置是使人事進用彈性的目的，充滿先入為主的主觀認定，有失公允。