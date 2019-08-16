國際技能競賽國手今赴俄羅斯 總統授旗、贈10萬加菜金

2019-08-16 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



第45屆國際技能競賽將於22日到27日在俄羅斯喀山登場，台灣選派51職類、58位國手為我國爭光，今下午在桃園市晶悅國際飯店舉行授旗儀式，蔡英文總統更親自授旗、致贈10萬元加菜金，盼中華隊再創佳績。勞動部長許銘春表示，「希望58面金牌都拿回來，金牌預算追加無上限！」更勉勵選手具備絕對的專注、絕對的信心。

「國際技能競賽」有技能界奧林匹克之稱，每2年舉辦一次，目前有82個會員國，比賽類別包括製造工程技術、營建技術、資訊技術、運輸與物流、社會與個人服務及藝術與時尚6大類群，本屆來自各國參與競賽選手計有1600位，上屆比賽我國代表隊拿下4金1銀5銅27優勝。

蔡英文致詞時表示，台灣的職業技能和技術，在國際上一向名聲響亮，前幾屆國際技能競賽獲獎數，在所有參賽國家中名列前茅，而選手們在實作及創新能力上，也令人印象深刻，無論在國宴或是國家重要的慶典場合，都能看到台灣的餐飲實力，最近3年多來，台灣正在歷經產業轉型升級，服務業就是我們最自豪的軟實力，期許選手們懷抱自信，勇敢站上世界舞台。