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未獲准參加一邊一國行動黨成立大會 扁： 將錄影談話

2019-08-16 19:16聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

前總統陳水扁今天在臉書發文表示，他事先被告知未能獲准參加18日的「一邊一國行動黨」成立大會，等於被剝奪憲法第14條「人民有集會結社的自由，他將以錄影談話與一邊一國行動黨全體黨員「互勉」。

陳水扁的臉書全文如下：

「阿扁事先被告知未能獲准參加《一邊一國行動黨》8月18日的成立大會，等於被剝奪憲法第14條「人民有集會結社的自由」。2015年1月5日前，從來沒有保外就醫的所謂受刑人離開鬼地方要簽署不得參加政治與助選活動，不得接受媒體訪問與攝影的切結保證書。誠如邱太三前部長對陳唐山董事長說的，都是高層的決定。而這條紅線，從「二不」到「七不」，現在是「四不」，沒有一次是一樣的。

馬英九時代，台中鬼地方原先同意可以參加凱基募款餐會、總統大選投票，後來羅瑩雪部長又說那是政治活動不可以。蔡英文開放在「四不原則」包括不得錄影談話下，可以參加凱基募款餐會、縣市長選舉投票，卻又禁止參加「一邊一國行動黨」成立大會。阿扁將以錄影談話跟全體黨員互勉！

恭喜「一邊一國行動黨」的誕生！肯定只有「黨工」沒有「黨官」，黨魁叫「召集人」，只是「工頭」。期許「一邊一國台灣國家路」的聲音不再成為絕響。遺憾「一邊一國」新政黨的誕生過程沒能貢獻心力，連幫忙準備產婆斷擠剪刀都沒有，只能以永遠的澆水園丁、澆水工友自許，更加勤快為「一邊一國行動黨」盡心盡力！

有人反對阿扁支持「一邊一國行動黨」，是怕阿扁受到傷害。2000年選過總統的宋楚瑜再選總統，母雞帶小雞，都有2到3席不分區立委並成立立院黨團。阿扁不能參選總統，又被綁手綁腳及封口，可能會讓「一邊一國行動黨」選得很難看，過不了5%二席的門檻，遑論成立黨團至少3席要有100萬政黨票！？到時候阿扁「法律系」變「見笑死」，頭都抬不起來怎麼辦？」

前總統陳水扁今天在臉書發文表示，他事先被告知未能獲准參加18日的「一邊一國行動黨...
前總統陳水扁今天在臉書發文表示，他事先被告知未能獲准參加18日的「一邊一國行動黨」成立大會，他將以錄影談話與一邊一國行動黨全體黨員「互勉」。圖／陳致中服務處提供
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