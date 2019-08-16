無障礙設施「合法但不合用」 監察院糾正營建署

2019-08-16 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



內政部營建署自民國93年起辦理建築物無障礙生活環境業務督導，但至今成效不彰，對全國公共建物的列管、查核、合格及不合格家數，均未有統計資料，對此，監察院今日通過對營建署之糾正案。

監察委員王幼玲、趙永清今天記者會表示，我國於民國106年辦理「身心障礙者權利公約」初次國家報告國際審查，審查委員會在結論性意見中指出，現行台灣無障礙立法及執行措施僅臨時性質，並未妥善解決社區普遍缺乏無障礙環境的問題，使身障者感覺處處有礙，營建署應重新檢視現有「合法但不合用」無障礙設施設計規範。

王幼玲、趙永清表示，調查此案期間，曾無預警勘查臺北市區補習班、旅館、餐廳落實無障礙情形，發現公共建築物之無障礙設施，雖然符合現有法令規定，但對身障者而言仍有障礙。兩位監委表示，營建署對於現有無障礙設施設計規範「合法但不合用」者，應全面檢視並切實檢討改進。

王幼玲、趙永清表示，該案調查期間，也針對各縣市的餐廳、補習班、旅館進行無障礙設施查核，其中台南市有93%的餐廳不合格為全國最高，其次為彰化縣的85%，苗栗縣80%，臺北市57%，基隆市56%；旅館部分，台南、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣的不合格率高達9成，臺北市、新北市也有近乎一半的旅館未符合無障礙規定。花蓮縣不及格率則有73%。