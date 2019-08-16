無障礙設施「合法但不合用」 監察院糾正營建署
內政部營建署自民國93年起辦理建築物無障礙生活環境業務督導，但至今成效不彰，對全國公共建物的列管、查核、合格及不合格家數，均未有統計資料，對此，監察院今日通過對營建署之糾正案。
監察委員王幼玲、趙永清今天記者會表示，我國於民國106年辦理「身心障礙者權利公約」初次國家報告國際審查，審查委員會在結論性意見中指出，現行台灣無障礙立法及執行措施僅臨時性質，並未妥善解決社區普遍缺乏無障礙環境的問題，使身障者感覺處處有礙，營建署應重新檢視現有「合法但不合用」無障礙設施設計規範。
王幼玲、趙永清表示，調查此案期間，曾無預警勘查臺北市區補習班、旅館、餐廳落實無障礙情形，發現公共建築物之無障礙設施，雖然符合現有法令規定，但對身障者而言仍有障礙。兩位監委表示，營建署對於現有無障礙設施設計規範「合法但不合用」者，應全面檢視並切實檢討改進。
王幼玲、趙永清表示，該案調查期間，也針對各縣市的餐廳、補習班、旅館進行無障礙設施查核，其中台南市有93%的餐廳不合格為全國最高，其次為彰化縣的85%，苗栗縣80%，臺北市57%，基隆市56%；旅館部分，台南、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣的不合格率高達9成，臺北市、新北市也有近乎一半的旅館未符合無障礙規定。花蓮縣不及格率則有73%。
王幼玲、趙永清表示，營建署目前督導考評機制並無法真實反應各縣市無障礙環境落實情形，考量其為無障礙環境的總體規劃、推動與監督者，難辭其咎，因此通過糾正案。
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