蔡英文批國民黨貶抑宗教 侯友宜：我也會拜廟

2019-08-16 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



蔡英文總統今天參訪新竹市立動物園改造工程時，批國民黨為了選舉，貶抑台灣的信仰文化，新北市長侯友宜表示，他也會拜廟，但最重要的是，中央地方一起來，大家好好做事，這才是最重要的事情。

蔡英文11、12日連兩天到新北，除了拜廟也視察捷運工程，陪同的侯友宜直接打臉蔡英文，並稱「下次妳來拚選舉，我絕不會陪妳，但妳來拚建設，我絕對陪妳！」，而國民黨團在今天上午舉行記者會，質疑蔡英文趁上班日時間，利用行政資源下鄉拜廟拚選舉。

蔡英文今天受訪表示，國民黨也說她拜廟，但是拜廟其實是請求神明保佑台灣平安，也利用這個機會與民眾互動，向他們解釋政府做了什麼事情，他們可以有什麼樣的機會來運用政府所提供的服務。同時，也聽一聽民眾對很多事情的感受，這些本來就是總統要做的事情。她想告訴國民黨，不要為了選舉，把這種台灣很好的信仰文化貶抑。

對此，侯友宜表示，希望還是大家好好的想，為我們的市民做最好的建設、提供更好的生活品質，大家一起來努力。所以中央跟地方一起來合作，做更多幫助市民有意義的活動，拜廟是一種宗教信仰，也是傳達另外一種訊息，我們都尊重。