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「Wecare高雄」申請罷韓遊行 高雄市警局准了

2019-08-16 17:44聯合報 記者林保光╱即時報導

社群「Wecare高雄」與台灣基進共同申請罷韓大遊行，高雄市警局今天傍晚核准了。

「Wecare高雄大遊行」活動申請人李欣翰8月12日向高雄市警局遞件，申請今年11月16日、12月21日舉辦集會遊行活動，預定參加人數10萬人。高雄市警局審核原申請內容，申請人提出的申請書與活動企畫書，10萬人集合地點在高雄市立文化中心，2處遊行活動抵達終點夢時代前時代大道、駁二鐵道文化園區，未能提出集會活動處所管理人或所有人場地同意書，函復「不予許可」。

台灣基進高雄黨部主委李欣翰、Wecare高雄發起人尹立等人，今天再度到市府鳳山行政中心市長室遞件，高雄市政府行政暨國際處轉交高雄市警局後，警方依集會遊行法，主管機關應於收受申請書日起3日內以書面通知負責人，加上明、後2天周休，只得加速審核。

原本警方審核仍卡關在10萬人聚集道路，在路權上須道路養護單位同意，在取得工務局養工處「原則同意使用」後，今天傍晚確定「准予舉行」。

警方表示，原本申請人在企畫書裡要在文化中心及駁二設舞台，但今天新申請的計畫內容已取消在文化中心及駁二設舞台，在駁二只遊行通過，又有工務局同意，才准予舉行，但因遊行路線屬交通要道，警方依集會遊行法，將視現場群眾人數及交通流量，彈性管制遊行使用處所及路線範圍，遊行隊伍以使用道路右側1車道為原則，遊行結束後立即解散，不得藉故停留、演講、侮辱公署、官阺或其他妨害人身、建築物及人車通行安全。

警方在核准但書中，另提及集會遊行不可有戴面具等妨害辨識的化妝，不得焚燒物品、煮食或擺放易燃物品，起訖地點及沿線不得設攤，擴音喇叭及其他音量限制不得違反噪音管制法。

社群「Wecare高雄」今再度申請罷韓大遊行，高雄市警局准了。記者徐如宜／攝影
社群「Wecare高雄」今再度申請罷韓大遊行，高雄市警局准了。記者徐如宜／攝影
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高雄市集會遊行駁二
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