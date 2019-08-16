專門生產鱷魚牌蚊香 蔡英文參訪中台興化學工業

2019-08-16 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



總統蔡英文今天下午前往專門生產鱷魚牌蚊香與各式滅蟲用品的「隱形產業冠軍」中台興化學工業參訪，看到飼養滿滿蟑螂與蚊子的昆蟲實驗室，讓蔡英文大開眼界，也見證嚴謹的藥效測試實驗。

蔡英文的新竹市產業之旅來到中台興化工參訪，在市長林智堅、中台興副總陳福星、盧嘉偉陪同下前往殺蟲劑填裝產線，了解家家必備的殺蟲劑全自動化的生產製造流程，之後再到昆蟲實驗室，透過展示窗看見一箱箱各式品種的蟑螂蚊子，讓蔡英文看得出神，中台興化工特助林燦蓉表示，因重視實際藥效及常見的居家蚊蟲是否產生抗藥性，必須透過嚴謹的實際測試，才會飼養各式品種的蚊蟲並模擬台灣氣候與濕度。

隨後，蔡英文在難得一見的環境藥藥效實驗室中透過透明玻璃窗，看見實驗人員將蟑螂、蚊子放入實驗空間，實際投藥測試藥效。最後蔡英文再聽取簡報，認識各代經典產品。

中台興化工也介紹今年推出復刻版的古早味的「花之鄉花露水」，以不再生產的明星花露水成分重製，讓習慣花露水的民眾還是能購得這罐「古早味」，蔡英文說，這也是她從小習慣的好味道。