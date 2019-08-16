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批韓國瑜匪類被開除 敖博勝：藍色恐怖來了？

2019-08-16 16:47聯合報 記者林文義╱即時報導

敖博勝今天下午以「藍色恐怖來了？！」為題舉行記者會，批國民黨成了一言談。圖擷自敖...
敖博勝今天下午以「藍色恐怖來了？！」為題舉行記者會，批國民黨成了一言談。圖擷自敖博勝臉書
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前高雄縣長楊秋興日前在臉書批評高雄市長韓國瑜國民黨高雄市黨部考紀會昨天決議要開除楊秋興及黨代表敖博勝的黨籍，楊秋興昨天主動宣布退出國民黨，

高雄市黨部主委莊啟旺說，現任黨代表敖博勝在電視政論節目中以不實言論詆毀黨提名總統參選人韓國瑜，事證明確，違反國民黨紀，經市黨部蒐證及調查後，按黨紀處分程序，送市黨部考紀會開會處理，經出席委員全數通過做出開除黨籍處分，並盡速將決議送中央黨部考紀會辦理。

敖博勝今天下午以「藍色恐怖來了？！」為題舉行記者會，批國民黨成了一言堂。他表示，國民黨這次開除他有兩個原因，一是上節目中提到有長輩曾跟自己說到韓國瑜喝酒一事，該名長輩稱「韓國瑜喝酒慘況用匪類來講都還太輕」，主持人說「比匪類還匪類？」自己回應「是」，結果就被認定是抹黑韓國瑜。第二點是他提到「我愛國民黨但更愛中華民國」，沒想到卻被國民黨認定是批評韓國瑜。

敖博勝說，他的訴求有兩點，一是國民黨不應變成一言堂或藍色恐怖，國民黨如果硬要推一個不適任的候選人去選總統，就是全黨救一人、一人毀全黨，他感到非常憂心；他並說 ，他愛國民黨，更愛中華民國，不希望國民黨推出這樣不適任的候選人，希望韓國瑜知所進退，為了國民黨，主動退出選舉。

敖博勝表示，國民黨一直批評民進黨是綠色恐怖，現在韓國瑜條款出來，不是邁向勝選之路，而是為了維護不適當的候選人，受傷的會是誰？國民黨將因此邁向萬劫不復之地。

韓國瑜國民黨楊秋興
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