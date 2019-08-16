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柯文哲說心內話：見過郭王後，我發現我抗壓性最強！

2019-08-16 16:19聯合報 記者林文義╱即時報導

台北市長柯文哲今天接受Pop Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，透露曾拒絕郭台銘提出「郭柯配」、副總統兼行政院長，還有獅子、老虎、狐狸形容柯郭王，黃暐瀚認為文哲今天的「心內話」講的太多太白了，很多內幕，很多細節，他相信，都是幕僚根本不會希望柯講出口的　

黃暐瀚說，認識柯文哲，很多年了。很多人覺得柯「狂」，有些人聽柯說話總「猜不透」，他認識的柯文哲，其實是：「有話直說」。他專訪過很多政治人物，他對自己有一些「堅持」：正確第一、話題第二，時時尊重受訪者的意願，不引導，不騙話，也不設陷阱給受訪者跳。有時候專訪如果「沒爆點」，難免「食之無味」，也不會成為媒體關注的焦點，不過他做節目不追求「爆點」，只希望當事人，願意說出心裡的話。而這一集柯文哲專訪，他是覺得，柯「心內話」有點講的太多太白了。

黃暐瀚說，很多內幕，很多細節，他相信，都是幕僚根本不會希望柯講出口的，但黑就是黑，白就是白，如果是真的發生過的事，一般人不會講，柯文哲講了，雖然出乎意料，但如果「真是實情」，又有什麼錯？

柯文哲證實，已經私下見過郭台銘。郭台銘希望「郭柯配」，但柯文哲說，如果要當副手，那我自己出來選就好了。郭台銘又提了「副總統兼行政院長」的方案，柯文哲說：「不用不用不用，不用想那麼多」，郭再提「他只做一任」的合作可能，柯文哲的回答也是一樣：「不用不用不用」。

這個「副手兼閣揆」並且「只做一任」的三合一選單，任誰看了，應該都會心動，但柯文哲說他不要，政治的承諾，沒一個做數，萬一當完四年，還想再當，誰能擋得住？

黃暐瀚為柯文哲做了幾個重點整理：

1、組黨是為了「前進國會」，如果要選總統，組黨是「不利的」！

2、私下見過郭、王之後，我發現我的抗壓性最強！

3、若親自選總統，不分區應有十席。不選，恐變七席，但七席、十席，其實差別不大。

4、真要募款，也有幾億，與郭合作，絕不是為了他的錢。

5、柯是獅子、郭是老虎，王金平，最像「狐狸」。

6、如果藍綠一對一，一定是蔡英文贏，因為「恐懼」的力量，最後會贏過「發大財」！

柯文哲上午受訪談及2020總統大選、「郭王柯」合作等時事議題。 記者徐兆玄／攝影
柯文哲上午受訪談及2020總統大選、「郭王柯」合作等時事議題。 記者徐兆玄／攝影
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柯文哲黃暐瀚郭台銘

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