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為給交代衝績效 弊端叢生卻怪司法的警政亂象

郭柯王桃園三結義破局？劉宥彤：郭台銘去的機率不高

要考院為前監委黨職併公職提釋憲 民進黨：荒謬至極

2019-08-16 13:38聯合報 記者林敬殷╱即時報導

民進黨對於監察院昨日通過仉桂美、王美玉兩位監委的調查報告案，要求考試院為前監委黨職併公職聲請釋憲案。民進黨發言人李晏榕今天表示，監察院竟放水通過這樣的調查報告案，不僅是罔顧國家財政問題，更是違反公平正義，及違背社會主流民意的期待。

李晏榕指出，根據憲法規定，監察院並不具有法律違憲審查權或專屬聲請權，竟然做出逾越憲政的調查報告案，更誇張的是還想要指揮考試院提釋憲案，根本撈過界，違反權力分立的原則，如此毀憲亂紀的行為，簡直是荒謬至極。

李晏榕說，年金改革是台灣主流民意所期待，也是落實世代正義的關鍵，前總統馬英九執政時期提名的兩位監委，為了黨派之私，不但對黨職併公職放水，甚至還提出違反憲政體制的調查報告案，實在讓人不得不聯想到這報告案，也想為連戰、胡志強等黨國高官，黨職併公職溢領退休金開脫嗎？

李晏榕表示，總統蔡英文與民進黨政府三年多來，嚴守財政紀律，政府舉債數逐年下降，讓明年中央政府總預算案，達成22年來首次歲入與歲出平衡。大家都知道過去國民黨時代，黨國高官以黨職併公職領取國家退休金，造成政府增加不該有的支出，轉嫁給納稅人負擔，如今，馬系監委通過如此荒誕的報告案，簡直像是黨國高官在偷納稅人錢，監委協助把風，難怪台灣社會絕大多數的人，會對監察院的存在提出質疑與檢討聲浪。

李晏榕說，期望社會大眾必須清楚知道，現在國民黨企圖以毀憲亂紀的手法來推翻年改，若是再讓國民黨執政，憲政體制將會被其破壞殆盡，也將使這幾年改革努力毀於一旦的可能。

民進黨發言人李晏榕。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
民進黨發言人李晏榕。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
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監察院國民黨民進黨

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