陳逸夫私菸案調職 憲兵參謀長鄭禎祥接警衛主任

2019-08-16 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



永和警衛室警衛主任陳逸夫因涉及私菸案，日前遭調職回陸軍司令部擔任委員一職，據了解，新任永和警衛室警衛主任人選已敲定，由憲兵指揮部參謀長鄭禎祥接任。

軍方人士指出，鄭禎祥在擔任憲兵指揮部參謀長之前，曾任憲兵202指揮官，對維安的整體運作有相當程度的了解，可解決當前維安換血，在專業工作上恐有不熟悉的過渡期。