蔡英文：支持香港民主運動 希望北京或香港政府聆聽

2019-08-16 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



蔡英文總統今天參訪新竹市立動物園改造工程及體驗動物園夏日遊環境教育工程，被媒體問及香港八一八武警將武力鎮壓問題，蔡英文強調，她的態度很清楚，支持香港民主運動，也支持香港人對於民主自由的訴求，希望北京或香港政府，都能聆聴、感受香港人民的心願，能夠坐下來好好的溝通，相信有好的溝通，有誠意的溝通，香港會回歸平靜。

南部地區下大雨，蔡英文先提醒民眾要特別注意自己的安全，地方有需要的情況下，中央都會全力幫忙協助，最重要的是請大家出入小心，要注意自己的安全。

被問及國民黨建議她平日跑選舉行程，不要用公務車，蔡英文說，她現在還是注重在國政上面，今天就是來見證新竹市政中央跟地方的合作上所展現的具體政績跟成果，這不都是國家的政策跟施政項目嗎？

她說，國民黨好像也說她拜廟，拜廟其實是請求神明保祐台灣平安，也利用這機會跟民眾互動，解釋政府做的事情，可以有什麼機會應用政府提供的服務，也傾聽民眾的感受，「這些本來就是總統要做的事」，想告訴國民黨，不要為了選舉，把台灣很好的信仰文化，群眾集結信仰中心討論國家社會的文化，不要貶抑，這不就是接地氣嗎？