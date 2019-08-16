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邱顯智慰留無望 林亮君參選時力黨主席

2019-08-16 12:04聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

時代力量邱顯智辭去黨主席一職後，至今仍未推選出新任黨魁。時力台北市議員、決策委員林亮君今日上午宣布參選時力黨主席。她表示，要守護黨成立至今的成果，讓時力繼續為台灣承擔更大的責任。

林亮君表示，4年半前，時力誕生於社會力川流不息的改革浪潮，「人民的立法院」不僅代表時力對立法院的期待，也是這個黨對自己的期許，至今，仍有許多時代力量的夥伴，像是陳志明、吳佩芸、廖郁賢，站在街頭宣講各種社會議題，倡議時力的理念與價值，就是為了讓更多人可以關心政治，在未來一起創造改變。

林亮君表示，去年自己是全台40位議員候選人之一，就和現在桃園的林佳瑋、信義的陳雨凡、鳳山的陳惠敏、新竹的高鈺婷、淡水的張衞航一樣，也曾一步一腳印，走遍市場、路口，一雙手一雙手，拜託選民將改變台灣的責任與信賴，交付到自己和時力的身上。

林亮君說，儘管黨這幾個月發生很大的動盪，但相信的價值不曾動搖，「現在，時力需要繼續往前的動力，我要守護這個黨成立至今的成果，讓它繼續為台灣承擔更大的責任」。

據了解，雖然時力目前仍在全力慰留邱顯智，但邱辭意甚堅，黨內預計將在下周召開相關會議，討論新任黨魁議題。根據時力黨章規定，決策委員會成員互選黨主席，若黨主席因故出缺時，由決策委員會重新改選，改選後的主席任期，到原任期屆滿。

時代力量台北市議員林亮均。圖／取自林亮均臉書
時代力量台北市議員林亮均。圖／取自林亮均臉書
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時代力量邱顯智立法院

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