【即時短評】換瑜與國政論辯競逐 韓國瑜啟動選舉引擎

2019-08-16 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



郭柯王結盟進度讓人霧裡看花，郭台銘公開露臉後，三人可能在桃園法會「順其自然」見面將是一波高潮；巧的是，三人的動作越大，韓國瑜受到的攻擊也越頻密，一場「換瑜」的戲碼有呼之欲出之勢。 不過，韓國瑜已啟動另一部選舉引擎，希望把戰場逐漸引導至國政論辯，雙方正進行初選後的另一波競逐。

郭台銘公開露臉後重提初選的政策，還要小朋友把他繫念0到6歲國家養的政策帶回去告訴家長，顯然對大選仍有想望；柯文哲雖然受訪稱沒有排除親自上陣的可能，但他事後還說郭台銘是總統大選的最佳平衡點，「獅子和老虎吼一下就成交」，意味郭柯王合作仍未破局，後天能否在桃園演出「桃園三結義」，關鍵在於王金平是否願意屈居副手。

不管如何，郭柯王近來搶盡媒體版面，而韓國瑜也不遑多讓，但版面多是充斤攻擊他的砲火，讓韓疲於應付，前藍委陳宏昌開第一槍，前高雄縣長楊秋興再補刀，接著綠營議員爆料韓到峇里島度假打麻將，連監察院發布政治獻金公開查閱平台，實體捐贈的酒類、面膜也被炒作，更別提4千萬政治獻金再被拿出來作文章，韓國瑜為之暴怒，撂下如果有拿四千萬就退出政壇的氣話。

韓國瑜一路挨打，國民黨火速開除陳宏昌，楊秋興則在國民黨開鍘前宣布退黨，陳宏昌離開國民黨對韓國瑜影響還好，但楊秋興的殺傷力恐怕不止於此，他臨去秋波再補一刀，指不知道韓上任後會這麼「混」，他為去年市長選舉挺韓向市民道歉，並刻意提前總統馬英九有打電話關切他，還指韓國瑜有未爆彈，再為「換瑜」添柴火。

韓國瑜雖獲提名，但至今還沒有充分享受到被提名人的禮遇與資源，黨內挺韓反韓對立，連韓粉都發生內訌，面對日趨整合的綠軍，韓國瑜的優勢點滴流失，從近來各家民調可以窺出端倪，韓的支持度下跌未必全是綠營打韓有功，有一大部分是藍營反韓聲浪所致。

韓國瑜了解本身處境，郭柯王合作是否成局非他能左右，但營造參選有利條件，則操之在已，明天揮軍北上成立國政顧問團是一個好的開始，國防顧問小組先試水溫，立法院國民黨團籌備國防國是討論會，韓國瑜將視訊參與，都是有效助攻，這是韓國瑜國政論述的舞台，都得好好把握，才能早日擺脫黨內的泥淖。