韓國瑜每天批10件以上公文 鄭文燦：桃園每月有1000件

2019-08-16 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前遭名嘴爆料都不批公文，韓駁斥說自己每天批的公文至少10件以上；對此，桃園市長鄭文燦今上午出席消防局器材捐贈活動時，媒體問到鄭1天批幾件公文，鄭表示桃園市平均1星期有225件公文，1個月大約就有1000件，但若有特殊情況還會更多。