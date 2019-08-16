罷韓遊行被駁回 民團批：市府互踢皮球、高雄香港化

2019-08-16 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



社群「Wecare高雄」與台灣基進共同申請罷韓大遊行遭駁回，今天再度到市府鳳山行政中心市長室遞件，由行政暨國際處機要科長蔡欣宏代表接受。申請單位質疑受理單位互踢皮球，市警局說「需向養工處申請路權」，養工處則說「警察局准許你們遊行，我們才准路權」，根本是唱雙簧，結論就是統統不准。

高雄市府行政暨國際處表示，申請案已轉交主管集會遊行的市警局，依法再次審核申請文件是否齊備。

台灣基進高雄黨部主委李欣翰、Wecare高雄發起人尹立、罷韓志工張書維，在高雄市議員簡煥宗、林智鴻、鄭孟洳的陪同，今天再次遞送申請書，並指名給韓國瑜。

李欣翰表示，市警局不予許可的主要理由是「沒有文化局的場地同意書」，而他先前已親自跟市警局說明，此遊行在五福路集合，沒有要進入文化中心，在駁二前解散，沒有要進入駁二，既然沒有要使用文化局場域，就不必申請場地同意書。8月9日已向養工處申請路權，只要申請到路權，道路是清空狀態就符合就地集合、遊行及解散之用，但養工處卻回應「警察局准許你們遊行，我們才准路權」。這根本是左手推給右手。罷韓運動一直被卡猶如香港反送中運動的翻版，高雄要香港化了嗎？

「Wecare高雄」發起人尹立表示，為凸顯市府利用行政權糊弄社會運動的荒謬手法，今天準備了韓市長最愛的特調「高粱酒加大蒜」，高粱酒就像是韓市長的行政權，局處如同是左右手，左手敬右手，右手敬左手，都是韓市長的市府單位唱雙簧，結論就是統統不准。

罷韓志工張書維表示，之前罷韓團體「公民割草行動」申請好幾次集會，都被阻撓，申請了四次才順利舉辦。集會遊行是憲法賦予的公民權，罷韓行動還會升級，在8月中旬至10月底的庄頭藝穗節，將在活動現場設罷韓連署攤位，響應罷韓行動。