韓國瑜一天批10件公文 柯文哲：重點是什麼公文

2019-08-16 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



有名嘴爆料高雄市長韓國瑜不批公文，韓國瑜昨天反駁，強調他每天都批10件公文以上。對此，各行政首長都被媒體問到一天批幾件公文。對此，柯文哲卻有不同看法，認為重點不是蓋幾個章，而是什麼公文。