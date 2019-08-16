通往霧台道路交通中斷 預計中午搶通

2019-08-16 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



受豪雨影響，屏東縣霧台鄉台24線42k600公尺處，今天上午10時許邊坡坍塌，目前雙向無法通行，公路總局第三區工程處潮州工務段表示，目前山區雨勢非常大，搶修機具已在一旁待命，只要雨停就要立即搶通，希望可以趕在中午12時前搶通。