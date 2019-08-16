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中南部強降雨 嘉市成立水災災害應變小組

2019-08-16 11:36聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

中央氣象局預報資料，自本月13日起連續4天，受梅雨鋒面及西南氣流影響，將發生短延時強降雨，嘉義市府今天上午9點成立水災災害應變小組，並已完成各項防汛整備作業，提醒民眾注意居家排水疏通，注意各地下道入口LED警示訊息，市府在11處易淹水區佈設移動式抽水機因應。

中央氣象局表示，受到西南氣流影響，嘉義地區亦有短時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，提醒民眾外出時攜帶雨具備用。

嘉義市政府指出，上周利奇馬颱風來襲時已佈設移動式抽水機11台，因降雨持續，為防範大雨積水抽水機仍持續待命，以應對及時排水需求。

嘉義市長黃敏惠呼籲民眾注意居家排水疏通，避免雨水無法即時宣洩造成積水，另外道路側溝及大排，若有阻塞排水不良等現象，請協助清理或通知當地里長、環保局或工務處，以利派工前往清疏（淤）。連繫電話工務處水利工程科（05）216-2988或環保局清潔隊（05）227-9075。

民眾經過嘉義市各處地下道路口多加留意「LED警示燈」，提醒地下道通行及地下道水位變化狀態，如欲索取沙包，可向所轄里辦公處告知沙包需求數量，或可自行至忠孝路牛稠溪橋旁右側的「後湖抽水站」向管理人員林博川（連絡電話0933-356-878）登記後領取。

欲知最新防汛災情，民眾可下載愛嘉義APP即時掌握雨量水位等各項訊息，或「嘉義市水情」觀看即時水情影像資料。

受梅雨鋒面及西南氣流影響，將發生短延時強降雨，嘉義市府今天上午9點成立水災災害應...
受梅雨鋒面及西南氣流影響，將發生短延時強降雨，嘉義市府今天上午9點成立水災災害應變小組，並在11處易淹水區佈設移動式抽水機。圖／嘉義市政府提供
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受梅雨鋒面及西南氣流影響，將發生短延時強降雨，嘉義市府今天上午9點成立水災災害應...
受梅雨鋒面及西南氣流影響，將發生短延時強降雨，嘉義市府今天上午9點成立水災災害應變小組，並在11處易淹水區佈設移動式抽水機。圖／嘉義市政府提供
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嘉義氣象局西南氣流

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