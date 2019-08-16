韓國瑜1天批10件公文以上 黃偉哲：我平均2、30件

2019-08-16 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



名嘴爆料高雄市長韓國瑜不批公文，韓國瑜反駁稱他每天都批10件公文以上，行政院長蘇貞昌今天表示他批的公文堆起來比一個人高，台南市長黃偉哲上午受訪時則說，他平均一天批2、30件公文，自己是新任市長，很多事還沒上手，需要自己親自做。

黃偉哲表示，每個直轄市狀況不同，台南市有2名副市長，其他直轄市有3名，他和副市長平均下來每天工作量會多一點，所以他平均一天批2、30件公文，至於哪些公文由市長、副市長、副秘書長批則是市長決定。

黃偉哲說，市長每天工作量滿多，包括開會、在會議作裁決、會勘等，批公文只是市長工作之一，沒有偷懶空間，「市長是責任制、隨時待命」，整個市府都是市長的幕僚，人事運用是市長的權力；每個市長的風格不一樣，工作量自己決定，因為市長是向人民、選民負責，透過選票對市長表達接不接受。