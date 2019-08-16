【即時短評】轉型正義怎麼都轉到有利民進黨的一邊？

2019-08-16 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



民進黨上任後，高舉轉型正義大旗，強調要將威權象徵清除，台灣的民主才算真正鞏固。不過，民進黨不但將促轉會當成選舉時打擊對手的東廠，現在又有出版商，在高中教科書中偏頗宣揚民進黨執政，塑造新的政治偶像，教育部卻視而不見，所謂的轉型正義，只是轉到民進黨有利的一邊。

蔡政府上任後，積極推動轉型正義，將移除威權象徵列為重點工作之一，相關單位也積極配合。其中，促轉會就先拿軍營內152座蔣中正銅像及國幣上的蔣中正肖像作文章，完全無視蔣中正與國軍建軍的淵源，也不管國幣改版要花多少公帑；文化部則把中正紀念堂轉型解釋為「再民主化」，無視製造多少社會對立。

蔡政府強調相關作為是在「去威權化」，但從去年大選前促轉會爆發張天欽東廠風波，就可看出民進黨的轉型正義，只是塑造新的威權，竟然企圖利用獨立機關，作為打擊選舉對手的工具，甚至官員還喜孜孜的自比為東廠。

民進黨為了維繫政權無所不用其極，硬要李進勇擔任中選會主委，破壞獨立機關的中立性；修法打破公投鳥籠後，又因為可能衝擊執政，再俢法把公投關入鐵籠。尤有甚者，還拿著中共代言人的大帽子，限制人民自由表達意志的權力，甚至動輒動用司法手段，製造網論寒蟬效應，盡可能讓民進黨不想聽、不想看的事務全消失。

民進黨的教育部，不只從課綱下手，將「中國史」變「中國與東亞」，還納入以人權與民主秩序概念建立為主的轉型正義；而教育部則一再縱容特定教科書出版商，先是引導學生「台灣主權未定論」，現在又在課本中刻意凸顯宣傳民進黨執政「政績」，政治洗腦從小扎根，與早年威權時代無異。